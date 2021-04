Tottenham XI vs Newcastle: nouvelles confirmées de l’équipe précoce, composition prévue et dernière blessure

Les jeunes défenseurs Joe Rodon et Japhet Tanganga ont impressionné après leur entrée dans l’équipe pour la victoire 2-0 sur Aston Villa avant la pause internationale et Mourinho doit décider de rester avec eux ou de revenir à l’expérience de Serge Aurier et Toby Alderweireld.

Rodon a brillé pour le Pays de Galles lors de sa victoire en qualifications pour la Coupe du monde contre la République tchèque et pourrait garder sa place, mais Tanganga pourrait être remplacé par Aurier, après avoir débuté deux des matches du Championnat d’Europe des moins de 21 ans en Angleterre la semaine dernière.

Mourinho a confirmé que le Heung-min Son, en forme à nouveau, serait sélectionné, après avoir raté deux matchs avec un problème aux ischio-jambiers lors de la défaite contre Arsenal, donc Carlos Vinicius est susceptible d’abandonner malgré un but contre Villa.

Lucas Moura conservera probablement sa place après quinze jours de congé, mais la position de quatrième attaquant reste à gagner, avec Gareth Bale et Giovani Lo Celso en tête.

Lo Celso a débuté contre Villa et le taux de travail supérieur de l’Argentin pourrait lui donner un signe de tête, surtout après que Bale ait joué dans les trois matches du Pays de Galles, dont 90 minutes contre les Tchèques.

Éperons (probable 4-2-3-1) XI: Lloris; Aurier, Sanchez, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Lo Celso, Lucas, fils; Kane.

Lieu: Parc Saint-James, Newcastle. Dimanche 4 avril, 14.05

Éperons de: Lloris, Hart, Whiteman, Aurier, Tanganga, Reguilon, Rodon, Alderweireld, Dier, Hojbjerg, Ndombele, Winks, Sissoko, Dele, Lo Celso, Bergwijn, Bale, Lucas, Lamela, Son, Kane, Vinicius.

Indisponible: Davies, Doherty

Dernière rencontre: Spurs 1-1 Newcastle