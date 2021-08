Touch ID ne revient pas avec l’iPhone 13, malgré les tests d’Apple sur le capteur sous-écran

Bien qu’ayant testé et travaillé sur la technologie, Apple a décidé de ne pas inclure de capteur Touch ID sous l’écran avec le prochain iPhone 13, continuant à laisser les clients avec Face ID comme la seule option d’authentification biométrique pour l’iPhone.



Apple avait testé la technologie ‌Touch ID‌ qui aurait permis à l’entreprise de placer le capteur sous l’écran de l’‌iPhone‌, permettant aux utilisateurs de simplement mettre leur doigt sur l’écran pour s’authentifier. Alors qu’Apple teste et recherche régulièrement de nouvelles idées et technologies, des rapports plus tôt dans l’année avaient suggéré que la société était sur la bonne voie pour inclure ‌Touch ID‌ sous l’écran avec les iPhones 2021.

Maintenant, cependant, les plans d’Apple ont radicalement changé, comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg dans sa dernière newsletter Power On, un capteur ‌Touch ID‌ sous l’écran “ne fera pas la coupe” pour le ‌iPhone 13‌. Gurman déclare que l’objectif final d’Apple est d’intégrer Face ID sous l’écran plutôt que « Touch ID ».

L’iPhone SE de deuxième génération est actuellement le seul ‌iPhone‌ de la gamme à proposer ‌Touch ID‌, mais il a récemment réapparu dans l’iPad. Avec l’iPad Air de dernière génération, les ingénieurs d’Apple ont pu intégrer ‌Touch ID‌ dans le bouton d’alimentation. Apple pourrait choisir d’apporter cette même technologie aux futurs iPhones bas de gamme tout en gardant Face ID exclusif aux modèles haut de gamme.

Les raisons de la décision d’Apple d’abandonner son projet initial d’inclure ‌Touch ID‌ avec l’‌iPhone 13‌ restent inconnues ; Cependant, la société n’a peut-être pas estimé que la technologie était suffisamment mature pour être intégrée à ses iPhones phares. Alternativement, la société a peut-être ressenti moins de pression pour inclure la fonctionnalité après le lancement d’iOS 14.5, qui permet aux clients de déverrouiller leur iPhone avec leur Apple Watch.

La crise sanitaire mondiale et le port quotidien d’un masque facial ont augmenté la demande de Touch ID‌, car Face ID ne fonctionne pas lorsqu’un utilisateur porte un couvre-visage. Apple a résolu le problème avec iOS 14.5 et watchOS 7.4, permettant aux clients de déverrouiller leur ‌iPhone‌ pendant qu’ils portent un masque, tant qu’ils ont une Apple Watch.

Alors que l’absence de capteur ‌Touch ID‌ sous l’écran sera décevante pour certains, Apple prévoit toujours des mises à niveau considérables avec l’iPhone 13‌. Les nouveaux iPhones se concentreront fortement sur les capacités de l’appareil photo, y compris le mode ProRes et le mode portrait pour les vidéos. Les nouveaux combinés comprendront également une encoche plus petite, des batteries plus grosses et des performances améliorées.