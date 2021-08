Toucher les joues d’un enfant sans intention sexuelle n’est pas une infraction, selon la Haute Cour de Bombay

in

Le tribunal de grande instance a accordé le 27 août une libération sous caution à l’accusé Mohammad Ahmed Ulla arrêté en juillet 2020 par la police de Rabodi dans le quartier voisin de Thane.

En accordant une caution à un homme de 46 ans accusé d’avoir abusé sexuellement d’une fillette de huit ans, la Haute Cour de Bombay a observé que toucher les joues d’un enfant sans intention sexuelle n’attirerait pas l’infraction d’agression sexuelle.

Une chambre unique du juge Sandeep Shinde a accordé le 27 août une libération sous caution à l’accusé Mohammad Ahmed Ulla arrêté en juillet 2020 par la police de Rabodi dans le district voisin de Thane.

« À mon avis, toucher les joues sans intention sexuelle n’attirerait pas l’infraction d’« agression sexuelle », telle que définie à l’article 7 de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles », a déclaré la Haute Cour.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.