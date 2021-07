Touchez Ben Affleck aux charmes de Jennifer Lopez sur yacht !

in

Ben Affleck et JLo montrent leur amour en public | PA

Jennifer Lopez vient d’avoir 52 ans | PA

Ben Affleck a accompagné JLo pour fêter son anniversaire | .

Jenny Du Bloc est la chanson interprétée par Jennifer Lopez où dans sa vidéo officielle elle apparaît à côté de Ben affleck en vedette, il semble que le couple ait revécu cette scène où l’acteur touche les charmes de la coquette chanteur.

Sur cette photo la plus récente, les deux célébrités sont vues de la même manière que dans l’une des scènes de la chanson sortie par la chanteuse et actrice en 2002, précisément lorsqu’elles ont passé un peu de temps ensemble, ce single fait partie de l’album “This is me .. . Alors “.

Evidemment tous les deux ont l’air un peu différents, car plus de 17 ans se sont écoulés depuis qu’ils ont enregistré cette vidéo officielle, cependant les revoir ensemble et tout aussi amoureux et surtout enjoués est vraiment touchant.

JLo Il porte un maillot de bain deux pièces, en marron, à cette occasion l’acteur qui a joué le chevalier de la nuit de DC Comics à plusieurs reprises porte une barbe, dans la vidéo il en manquait.

Après 17 ans de séparation et où chacun des deux tentait de faire sa vie, le couple que leurs fans ont décidé de baptiser”Bennifer“Après la combinaison de leurs noms, ils sont enfin revenus.

Même si l’on soupçonnait déjà qu’ils étaient revenus en couple, ce n’est qu’hier, précisément le jour du 52e anniversaire de Jennifer Lopez que les deux célébrités ont officialisé leur réconciliation, car elle était justement l’interprète de “Je suis réel“qui a partagé une photo où elle apparaissait à côté de son petit ami actuel et peut-être de l’amour de sa vie.

Peut-être que pour certains, les deux sont l’amour de la vie de l’autre, puisque lorsqu’ils ont terminé leurs fiançailles, précisément au moment où ils étaient sur le point de se marier, ce n’était pas à cause d’un problème entre eux mais plutôt à cause de la pression des médias et peut-être de leurs propres admirateurs. .

La chanteuse et femme d’affaires elle-même a déclaré à l’époque que cette rupture était la première à la blesser gravement, lorsque les rumeurs sur leur réconciliation ont commencé, tout le monde est devenu frénétique, en particulier les personnes qui ont mis fin à une relation il y a longtemps dans l’espoir qu’elles pourraient également se remettre. avec votre ex comme JLo l’a fait.

Hace unas semanas se había compartido un interesante rumor acerca de la pareja, se mencionaba que sería posible que Ben Affleck exesposo de Jennifer Garner le entregaría un nuevo anillo de compromiso a Jennifer Lopez y de una vez por todas concluirían con su amor como se esperaba desde il y a quelques années.

Actuellement, toute nouvelle liée au couple devient immédiatement une tendance car elles sont la sensation du moment, à la fois réussies et pour la vue de millions parfaits, elles forment une magnifique combinaison.

Bien qu’ils n’aient pas exprimé leur amour avec des “mots officiels” avec le simple fait de les voir ensemble et donc amoureux, cela suffit à corroborer que leur relation est sérieuse, notamment du fait qu’elle a elle-même été celle qui a partagé une photo de baiser depuis le yacht.

Selon le compte film Regios sur Twitter, ils affirment que la photo qui a été partagée où Affleck apparaît touchant les charmes de JLo a été prise en France, sans aucun doute ils ont choisi l’une des villes les plus romantiques au monde pour célébrer l’anniversaire du chanteur et rendez votre relation publique.

Justement dans le service de microblogging on retrouve une infinité de publications liées au couple, les internautes sont enthousiasmés par leur retour et le fait d’exhiber l’une des figures les plus marquantes du divertissement à 52 ans.