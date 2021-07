TouchWiz à Samsung Experience à une seule interface utilisateur

Robert Triggs / Autorité Android

Le consensus général est que le logiciel pour smartphone de Samsung est en assez bon état ces jours-ci. One UI 3.0 est riche en fonctionnalités mais pas trop pléthorique, avec l’une des meilleures promesses de mise à jour de l’industrie en place. Mais le logiciel de Samsung n’a pas toujours été considéré aussi favorablement, en particulier pour ceux qui existent depuis assez longtemps pour se souvenir de TouchWiz.

Alors que TouchWiz est considéré comme synonyme d’Android, le skin du logiciel pour smartphone de Samsung a en fait commencé à l’ère pré-smartphone. TouchWiz 1.0 livré avec le Samsung Solstice en 2009, suivi de la version 2.0 pour le Solstice 2 en 2010.

TouchWiz en était déjà à sa troisième génération au moment où il s’est marié avec le système d’exploitation Android de Google. TouchWiz 3.0 a été lancé sur le Samsung Galaxy S d’origine en 2010. Dès le départ, Samsung a adopté une approche très différente de celle d’Android stock, s’appuyant fortement sur l’ensemble de fonctionnalités de Google et offrant un look unique pour sa peau. Par exemple, les premiers TouchWiz prenaient en charge la réorganisation des écrans d’accueil, des raccourcis personnalisés et une sélection de widgets personnalisés introuvables sur d’autres combinés. Les widgets étaient vraiment le nom du jeu à l’époque.

Samsung a continué d’affiner TouchWiz avec la version 4.0 de son smartphone révolutionnaire Galaxy S2, basé sur Android 2.3 Gingerbread, suivi du tout aussi impressionnant Galaxy S3 Android 4.0. Des fonctionnalités de pointe ont continué à arriver, y compris les commandes gestuelles de la galerie et du navigateur, l’assistant S Voice, l’image dans l’image et la vue de l’application sur écran partagé.

Samsung a également modifié son schéma de nommage et l’apparence de sa peau avec TouchWiz sur le Galaxy S3. L’interface graphique a pris une apparence plus élégante et plus verte avec la nouvelle interface «TouchWiz Nature UX». L’une des introductions notables de l’interface utilisateur était un effet d’eau d’ondulation interactif sur l’écran de verrouillage. Cela semble probablement idiot maintenant, mais c’était une nouveauté à l’époque.

Alors que ces deux smartphones ont été très bien accueillis et ont donné le coup d’envoi à l’ascension des smartphones de Samsung, les signes révélateurs d’un glissement de fonctionnalités commençaient à apparaître. En plus du logiciel Google, Samsung a livré ses téléphones phares avec une gamme croissante d’applications internes, telles que ChatOn, Social Hub, Music Hub et autres.

TouchWiz Nature UX 2.0 : le glissement des fonctionnalités commence

Avec le passage à TouchWiz Nature UX, Samsung a commencé à apporter une plus large gamme de réglages d’interface utilisateur à temps pour UX 2.0 et le Galaxy S4. La société a introduit des innovations intéressantes telles que le suivi oculaire des pages Web à défilement automatique. Mais le penchant de Samsung pour les fonctionnalités a commencé à gronder les critiques, qui ont critiqué le téléphone pour une gamme de gadgets et de fonctionnalités gonflées, telles que Air Gestures, Smart Pause et S Translator – sans oublier un menu de paramètres de plus en plus difficile à naviguer.

TouchWiz Nature UX n’était pas seulement un skin Android lourd, il comportait également de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Samsung a continué à intégrer un mélange de fonctionnalités dans les révisions logicielles ultérieures. La sécurité Samsung Knox a fait toute son apparition avec Nature UX 2.5, tout comme un mode à une main pour le Galaxy Note 3. Nature UX 3.0 a réduit l’interface utilisateur et désencombré les menus de paramètres un peu à temps pour le Galaxy S5. Mais Samsung n’a pas pu s’empêcher d’ajouter le menu flottant de l’application Toolbox et l’agrégateur d’actualités My Magazine à son skin.

Samsung est revenu à son schéma de nommage traditionnel avec TouchWiz 5.0 pour le Galaxy S6. Et avec une nouvelle conception matérielle est venue une approche renouvelée du logiciel. Samsung a abandonné ses sons d’interface utilisateur bruyants, simplifié divers paramètres et désencombré ses icônes pour Multiwindow et Toolbox. Samsung a également supprimé certaines de ses applications moins nécessaires et s’est davantage inspiré directement d’Android Lollipop, bien que les éléments d’interface utilisateur aux couleurs plus audacieuses de TouchWiz soient restés.

TouchWiz a acquis à juste titre une réputation de fluage de fonctionnalités, mais Samsung a finalement pris note. Samsung a continué à ranger son logiciel avec TouchWiz 6.0 et TouchWiz Grace UX, laissant les Galaxy S6 et S7 dans un meilleur endroit au moment où Samsung est finalement passé à son prochain projet d’interface utilisateur.

Expérience Samsung

TouchWiz n’étant plus reconnaissable depuis ses premières itérations, le logiciel conçu pour le Galaxy S8 est devenu connu sous le nom de Samsung Experience. Samsung Experience a fonctionné sur Android 7.0 Nougat et 8.0 Oreo, et a fait son chemin vers une large sélection de smartphones Samsung à différents prix.

La nouvelle interface graphique a réorganisé la palette de couleurs et les icônes de Samsung, ce qui a donné un aspect beaucoup plus moderne et raffiné qui partageait plus que jamais la vision de Google. Samsung a cependant conservé une bonne quantité de personnalisation, y compris les éléments Edge UX des jours Galaxy S6, la fonctionnalité d’affichage permanent, son lanceur de jeu et d’autres éléments existants. Même le bouton de retour a été basculé sur le côté droit plutôt que sur la gauche, selon le système d’exploitation d’origine de Google.

Samsung Experience a présenté pour la première fois l’assistant virtuel Bixby au cœur de l’écosystème de Samsung. Le logiciel a également fait ses débuts avec Samsung Dex, transformant le Galaxy S8 en un environnement de travail pour PC portable, bien qu’aucune de ces fonctionnalités n’ait vraiment décollé. Les mises à jour ultérieures d’Android Oreo ont apporté de petites modifications et amélioré plusieurs fonctionnalités, telles que Bixby 2.0 et Secure Folders, mais l’expérience était essentiellement la même que la version d’origine.

Samsung Experience a présenté l’assistant virtuel controversé Bixby.

Samsung a appris ses leçons avec TouchWiz. Les utilisateurs avaient beaucoup plus de choix quant aux fonctionnalités qu’ils souhaitaient réellement voir et utiliser avec Samsung Experience. Bien qu’elle soit toujours plus occupée que « stock Android » que les experts semblaient aimer, l’interface utilisateur plus lourde de Samsung a continué à aider à définir sa série de smartphones Galaxy.

Une interface utilisateur et les temps modernes

C. Scott Brown / Autorité Android

Avec Android 9.0 Pie, Samsung a encore une fois changé son schéma de nommage UX. La version bêta de Samsung Experience 10.0 est devenue One UI au moment de ses débuts avec le produit phare du Galaxy S10. Une fois de plus, Samsung a peaufiné son interface utilisateur, la rendant plus propre et plus conviviale que les versions précédentes. En fait, la facilité d’utilisation des écrans plus grands est l’un des principaux moteurs de One UI. Samsung a peaufiné ses menus et ses applications, déplaçant les éléments clés de l’interface utilisateur à portée de main.

Une interface utilisateur a considérablement amélioré l’équilibre des fonctionnalités personnalisées et la facilité d’utilisation de Samsung.

Une interface utilisateur a conservé la plupart des fonctionnalités disponibles dans Samsung Experience. Dex a été encore amélioré, un mode sombre à l’échelle du système a été introduit et la navigation par bouton peut être remplacée par des gestes. En écoutant clairement les commentaires des utilisateurs, une simple pression sur le bouton Bixby pourrait également être réaffectée à de nouvelles fonctions.

Une interface utilisateur 2.0 est passée à Android 10, ajoutant une version Samsung de Digital Wellbeing, Wireless Dex en 2.5, quelques modifications mineures de l’interface utilisateur, un écran de verrouillage dynamique et quelques autres éléments. Mais l’apparence et la convivialité de l’interface utilisateur de Samsung sont restées pratiquement inchangées et la peau est devenue plutôt bonne pour trouver des maisons pour toutes ces fonctionnalités.

Au moment de la rédaction de cet article, One UI 3.1 est la dernière version du skin de Samsung, avec quelques modifications modestes par rapport à la version originale. Le panneau de notification est désormais translucide, un nouveau contrôle du volume est positionné sur le côté droit et Samsung a lissé les animations sur son interface utilisateur. Mais dans l’ensemble, il semble que Samsung et ses clients soient assez satisfaits de l’état de One UI au cours des trois dernières années.

De TouchWiz à Samsung Experience et One UI, l’approche de Samsung sur Android a toujours été à la pointe des dernières fonctionnalités. Dans le passé, TouchWiz a été ridiculisé pour son approche gonflée du logiciel. Mais la vérité est que Samsung n’a pas vraiment rappelé son amour pour les nouvelles fonctionnalités et options. Au contraire, la société est devenue bien meilleure pour affiner l’expérience de base de l’interface utilisateur, laissant les consommateurs aventureux explorer par eux-mêmes toutes les fonctionnalités de Samsung.

Que pensez-vous du parcours de l’interface utilisateur de Samsung ? Avez-vous une ère de peau préférée d’un combiné Galaxy classique? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.