Toujours à la recherche de la configuration de bureau parfaite

Permettez-moi de vous confier un petit secret : je suis nul en matière d’achats impulsifs. Je passe beaucoup de temps à la maison, ce qui me permet de me convaincre facilement d’acheter plus de gadgets, de gadgets ou même simplement de décorations pour mon espace de travail. Entre mon travail chez Android Police et mes divers passe-temps, j’ai probablement passé plus de temps dans mon bureau à domicile cette année que dans n’importe quelle autre pièce de la maison, y compris ma chambre – un fait qui devrait probablement me persuader de dormir davantage.

De manière générale, la configuration de mon bureau n’est pas très unique – et je ne dirais certainement pas que c’est photogénique – mais j’ai apporté quelques modifications cette année pour me mettre plus à l’aise lorsque je travaille. Donc, si vous êtes curieux de savoir comment je vis chaque jour le monde en constante évolution des nouvelles technologiques, voici ma configuration.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Le bureau

Cet été, j’ai commencé à développer des douleurs assez intenses dans le dos et les épaules, en particulier pendant les semaines chargées, comme chaque fois qu’une nouvelle version bêta d’Android 12 sortait. En octobre, j’ai finalement décidé de franchir le pas et d’améliorer mon bureau pour la première fois depuis que je suis à l’université. J’ai fait tapis sur un pupitre électronique de Vari. Mesurant 60 « x 30 », il est légèrement plus long et plus profond que mon ancien bureau traditionnel, se sentant parfois plus comme une table vraiment chic.

Cet espace supplémentaire va un long chemin, faisant en sorte que tout se sente un peu moins à l’étroit qu’auparavant. De toute évidence, le plus grand avantage est la possibilité de basculer entre la position assise et la position debout en quelques secondes seulement. C’est l’une des choses les plus extravagantes que j’aie jamais achetées pour moi-même, mais je n’ai absolument aucun regret. De plus, mon ancien bureau est l’espace idéal pour prendre des photos de critiques sans avoir à réorganiser mon salon à chaque fois.

L’ordinateur

Bien que j’aie construit des ordinateurs dans le passé, à la fois pour moi et pour d’autres, je suis passé à l’utilisation d’ordinateurs portables de jeu. Je trouve que passer d’un ordinateur à l’autre pendant la journée de travail est assez épuisant et je préfère de loin avoir un appareil capable de tout faire, même si cela signifie sacrifier de la puissance brute.

Actuellement, je berce un Razer Blade 15 que j’ai acheté il y a environ un an et demi. Je n’ai aucun doute qu’il existe aujourd’hui des machines de jeu meilleures, plus rapides et plus abordables sur le marché, mais elles sont minces et (relativement) légères, ont un excellent écran à 300 Hz et la combinaison d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération et d’un Nvidia RTX 2070 SUPER Max-Q est plus que suffisant pour les blogs, la retouche photo et les jeux. Je ne suis pas entièrement convaincu que je resterai avec Razer lorsqu’il sera temps de mettre à niveau dans quelques années, mais j’ai quand même apprécié mon temps avec cet ordinateur portable.

L’espace de travail

Comme j’utilise mon ordinateur portable avec un moniteur externe la majeure partie de la journée, je l’ai installé sur une station d’accueil pour gagner de la place sur mon bureau. Je suis sûr qu’il y a des problèmes de flux d’air pour le garder fermé la plupart du temps, mais je ne pousse généralement pas trop fort cette chose. Même ma gamme habituelle de jeux PC se compose de JRPG de niche qui pourraient fonctionner sur du matériel beaucoup plus ancien que celui-ci.

Depuis la fin de l’année dernière, j’utilise un moniteur 4K d’entrée de gamme de Dell, remplaçant un moniteur Asus plus ancien (et très similaire) qui a développé des taches rouges aux quatre coins de l’écran. Un disque dur externe de 4 To et un ancien Mac Mini que j’utilise comme serveur AirMessage sont stockés sous mon moniteur. Enfin, j’ai quelques moniteurs de studio en champ proche que j’utilise pour éditer des projets audio et vidéo.

Souris, clavier, micros et plus

En parlant de podcasting, j’ai une table de mixage Yamaha MG10XU coincée entre mon ordinateur portable et mes haut-parleurs. Ce n’est rien d’extraordinaire et fait le travail, même si, certes, ma production de podcasts a été assez limitée au cours de la seconde moitié de 2021. J’ai utilisé cette configuration pour créer un podcast comique tout au long de 2020 avec mon colocataire, puis j’ai concouru (et gagné) dans un en ligne concours de podcasting à l’époque où j’ai commencé à écrire chez Android Police. J’ai une émission de longue durée en préparation que j’aimerais créer l’année prochaine, mais elle a été mise en veilleuse alors que je travaille dans les coulisses sur du contenu supplémentaire.

Comme ma table de mixage, mon micro n’a rien d’extraordinaire. J’utilise un Shure SM58, qui fait plus que faire le travail, avec un bras de micro flexible pour le déplacer vers l’intérieur et l’extérieur selon les besoins. J’ai aussi un ShuttlePRO v2, chargé de raccourcis et d’outils d’édition pour Audition et Premiere.

Je tape ceci sur le clavier CTRL de Drop, que j’ai reçu pré-construit avec les commutateurs Cherry MX Brown. Contrairement à certains de mes collègues, je ne suis pas un fanatique du clavier – j’ai juste besoin de quelque chose de fiable et agréable à utiliser. C’est bien mieux que la carte mécanique Corsair (terriblement peu fiable) que j’avais quand j’ai commencé en mars, et c’est à peu près tout ce que je peux demander. J’ai une souris Razer Basilisk X Hyperspeed que j’ai achetée pour pas cher, et ça va. Je n’ai pas encore trouvé de souris que j’aime vraiment – ​​le logiciel de Logitech m’a brûlé dans le passé, et les souris filaires plus avancées de Razer se sont littéralement effondrées entre mes mains à plusieurs reprises. Cela fait le travail, mais si quelqu’un a une souris pour laquelle il est vraiment tombé éperdument, j’aimerais quelques recommandations.

Enfin, j’ai un iPad Air de 4e génération placé sur un support sous mon moniteur. Il est principalement utilisé pour la consommation de contenu et, plus récemment, pour prendre des notes lors de réunions avec un Apple Pencil. J’aime ça et je trouve généralement qu’iOS reste à l’écart (bien que les notifications soient sans surprise horribles).

Tout le reste

Mon bureau est couvert de trucs, des figurines et Amiibos à une peluche Snorlax que je garde sur l’un des haut-parleurs. Ce n’est pas très excitant, mais cela aide à faire en sorte que mon bureau ressemble moins à un espace de travail. J’ai aussi un sous-verre électronique pour garder mon café au chaud pendant la journée. Mon deuxième bureau contient des arrière-plans photo, ainsi que mon appareil photo – un Panasonic GH5 – et un assortiment aléatoire de gadgets et autres objets encombrants. J’ai un tourne-disque derrière moi à côté d’enceintes de bibliothèque bon marché (mais étonnamment décentes) de Monoprice.

Il y a un Oculus Quest 2 flottant autour que j’ai acheté le lendemain de Noël, prouvant mon mauvais contrôle des impulsions, avec un ventilateur oscillant et un assortiment de bougies. Enfin, j’ai pris la décision de laisser mes lumières de studio debout tout le temps, ne serait-ce que pour accélérer un peu la prise de photos. C’est un pack de deux d’Amazon – rien d’extraordinaire.

Je cherche actuellement à déménager de mon appartement dans une maison, ce qui devrait me donner plein de nouvelles façons d’améliorer mon installation. Jusque-là, ce bureau m’a bien servi – certainement mieux que de travailler dans ma chambre comme je l’ai fait il y a quelques années. Ce n’est rien de tape-à-l’œil, mais il a répondu à tous mes besoins jusqu’à présent, surtout après la mise à niveau du bureau de cette année.

Résoudre le problème de saisie tactile du Pixel 6 avec cette solution de contournement

J’espère que vous ne vous souciez pas trop des services d’accessibilité

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (778 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg