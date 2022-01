Toujours à la recherche de solutions à l’énigme de la valorisation des startups

L’année s’est terminée avec plus de questions que de réponses définitives avec des questions de « retour aux sources » sur la valorisation des histoires entrepreneuriales dans le numérique sans modèle économique et stratégie d’expansion clairement compris



Par Ganesh Natarajan

La croissance agressive des investissements numériques des moyennes et grandes entreprises dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde en a fait une année 2021 exceptionnelle pour le secteur de la technologie. Cela a peut-être été l’« annus horribilis » pour de nombreuses entreprises dans d’autres domaines, mais l’attitude « ne jamais dire mourir » des entreprises indiennes d’informatique et de BPM et l’extraordinaire essor des entreprises B2B SaaS et de l’économie numérique ont fait accélérer les revenus et les bénéfices pour la plupart. grandes entreprises technologiques. Regardons les raisons du succès, la voie vers une gloire durable et les écueils qui pourraient également attendre les acteurs de l’industrie.

Services technologiques et activés par la technologie

L’année a été marquée par l’empressement avec lequel les entreprises indiennes d’informatique, d’ingénierie et de processus métier ont relevé le défi de Covid en 2020, en poursuivant leurs services offshore depuis leur domicile dans toutes les villes importantes et en dialoguant avec les clients pour voir quelles interventions numériques supplémentaires pourraient être. fait pour conduire les clients vers un succès numérique accéléré. Cela s’est traduit par une excellente croissance organique avec des pipelines de transactions sains et des contrats plus importants pour les services de gestion ; Les acteurs indiens de services complets pourraient voir une « nouvelle normalité » de 8 à 9 millions de dollars de valeurs contractuelles annuelles pour les accords d’externalisation.

Après les premières années de la transformation numérique où seuls quelques secteurs, notamment les services financiers et la vente au détail, ont participé avec enthousiasme, la demande actuelle a été généralisée dans tous les domaines et la croissance robuste des soins de santé et la reprise des investissements dans la fabrication et les voyages secteurs créeront de multiples nouvelles opportunités pour les entreprises indiennes. Comme mentionné dans notre livre Accelerating Digital Success, les prestataires de services progressent dans la chaîne de valeur du conseil, comprenant que le succès passe par les nouveaux parcours des clients et des partenaires de la chaîne d’approvisionnement, l’optimisation des processus métier avec la technologie, la maîtrise de la gestion des données et l’utilisation d’analyses prédictives et prescriptives. , et des investissements dans une mise à niveau complète des compétences numériques et une culture numérique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Les plus grands défis se situent désormais du côté de l’offre, l’industrie indienne étant susceptible de faire face à des problèmes de crédibilité avec des niveaux élevés d’attrition en raison d’offres lucratives offrant une flexibilité à long terme dans le « travail à domicile » proposées par de nombreuses multinationales. L’industrie indienne devra se pencher sur des pratiques innovantes de rétention et d’engagement des employés et apporter lentement de la stabilité aux pyramides des employés au cours de 2022.

L’énigme de la valeur de démarrage

La marche incroyable des licornes a été une caractéristique vraiment exaltante de l’année avec une variété d’entreprises, de la fintech à l’edtech et la deeptech participant aux nouvelles histoires d’évaluation. Naturellement, la révélation passionnante a été le succès des startups de l’économie numérique telles que Zomato et Nykaa, soulignant les nouveaux modèles commerciaux qui sont là pour rester.

Une caractéristique qui donne à réfléchir a été l’introduction en bourse lente de PayTM, qui démontre l’impact de l’entrée du gouvernement dans un secteur avec des plateformes telles que UPI qui finissent par démocratiser l’accès et amener les prix à des niveaux où la voie de la rentabilité des acteurs privés semble floue. L’année s’est terminée avec plus de questions que de réponses définitives avec des questions de « retour aux sources » sur la valorisation des histoires entrepreneuriales dans le numérique sans modèle économique et stratégie d’expansion clairement compris. Le succès plus récent de Latent View Analytics souligne l’hypothèse selon laquelle la création de valeur pour les modèles commerciaux des majors en place est toujours un grand créateur de revenus, de bénéfices et de mécanismes traditionnels de valeur de marché.

Une caractéristique encourageante des changements de cette année au plus haut niveau a été l’intronisation d’Ashwini Vaishnaw et Rajeev Chandrasekhar au ministère de l’électronique et de l’informatique. Comme l’avait souligné une étude précédente menée par certains d’entre nous sur les contours de l’opportunité de l’Inde numérique de mille milliards de dollars, la reprise de la croissance des entreprises de services et de produits informatiques pourrait porter les revenus à 400 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, mais les 600 milliards de dollars proviennent de plateformes numériques comme UPI et les accélérateurs Jan Dhan, Aadhaar, Mobility (JAM) et peuvent créer une myriade d’opportunités entrepreneuriales dans l’agriculture, les compétences, l’éducation, la fabrication de PME, etc. l’opportunité peut être saisie et le pays mis sur une décennie et plus de 8 à 10 % de croissance du PIB.

L’année 2021 a vraiment été une année charnière pour la technologie indienne et une Inde alimentée par la technologie et les voies de la prochaine décennie ont été bel et bien éclairées.

L’écrivain est président de Honeywell Automation, 5F World et Lighthouse Communities Foundation

