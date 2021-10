Toujours à portée de main : l’essor des wearables

Portrait de panda d’Abhilash

Par Abhilash Panda

Akhilesh est un garçon moyen de 19 ans dans une petite ville du Rajasthan, qui, comme tout autre jeune, en dehors des études, aime rencontrer ses amis, jouer à des jeux en ligne et partager des notes sur la dernière histoire de Tiger Shroff ou le hit Badshah qui a a attiré l’attention de la nation. Lui et ses amis partagent des mèmes, regardent des bobines consécutives et organisent leur propre petite fête. Tout cela en utilisant leurs smartphones associés à un ensemble d’écouteurs.

Un voyage à la périphérie de n’importe quelle ville métropolitaine en Inde et vous remarquerez un phénomène étrange – des jeunes assis sur des places de marché – ou comment nous les connaissons sous le nom de « mandis » – comparant avec enthousiasme leurs expériences quotidiennes avec leurs amis avec presque tous portant certains ou l’autre appareil portable. Certains diraient que les smartphones sont devenus abordables et un pilier désormais, bien au-delà des métros. Mais voir les jeunes étendre leur amour pour la technologie aux « wearables » tels que les écouteurs et les montres intelligentes, cela semble un peu exagéré, n’est-ce pas ? Pas vraiment.

La connectivité mobile de l’Inde remonte à 1995. Vingt-six ans plus tard, avec la libéralisation du secteur indien des télécommunications et l’émergence de multiples acteurs sur la scène, personne n’avait imaginé que nous irions aussi loin. Aujourd’hui, les téléphones portables ont changé de catégorie, passant d’un « gadget de luxe » pour quelqu’un à un appareil « indispensable » pour les autres, transcendant les bases d’utilisateurs, les villes et les villages.

Coupé à nos jours, nous assistons à une révolution similaire en cours – la montée en puissance des appareils portables – qui a le potentiel d’aller, sinon plus grand, mais certainement égal à la révolution du téléphone mobile. Selon la société de recherche industrielle IDC, le marché indien des wearables a augmenté de 118,2% en glissement annuel au cours du trimestre de juin 2021 à 11,2 millions d’unités. En comparaison, le marché des smartphones a connu une croissance beaucoup plus lente et la croissance a stagné ou a diminué au cours des derniers trimestres. Le marché des appareils portables double chaque année, ce qui signifie que la base installée d’écouteurs filaires et de montres traditionnelles est énorme, ce qui donne aux entreprises technologiques une vaste base inexploitée pour travailler à la mise à niveau de ce marché.

Quels que soient les chiffres, le marché de la téléphonie mobile restera le hub et les wearables le rayon. Les appareils portables ont été introduits non pas pour remplacer le mobile/smartphone, mais comme son extension satellite. L’utilisation des appareils portables varie d’un groupe d’utilisateurs à un groupe d’utilisateurs et de géo à géo, mais en grande partie, il a pris le monde d’assaut et les Indiens ont été également fascinés par les possibilités infinies qu’il offre. Au cours des cinq à sept prochaines années au moins, le segment des wearables connaîtra une croissance exponentielle, les consommateurs passant à des wearables intelligents et à des marques technologiques innovantes à tous les prix. Les consommateurs indiens seront choyés avec de plus en plus de marques offrant des choix technologiques intelligents selon les cas d’utilisation.

La prolifération d’Internet à part, un facteur très important pour faciliter la croissance de cette révolution est l’entrée de plusieurs acteurs dans cette catégorie de produits, avec un mélange sain d’acteurs mondiaux et indiens rivalisant pour l’attention des consommateurs, faisant de cette catégorie l’un des le plus chaud en 2021, malgré l’effet de la pandémie. « Abordabilité » et « options » sont la clé pour les marques. Bien que certaines marques ne tiennent pas compte de ces deux facteurs, beaucoup ont réussi à conquérir une part importante du marché avec des prix compétitifs, un marketing agressif et une adoption plus rapide de nouvelles fonctionnalités.

Alors, la révolution des wearables remplacera-t-elle la révolution des téléphones portables ? Eh bien, c’est un oui retentissant. En se basant uniquement sur les statistiques, dans dix ans, il ne devrait pas être surprenant de voir un titre dans FE disant que le marché des appareils portables est désormais plus important que le marché des smartphones.

L’écrivain est PDG de DIZO India, une marque technologique à croissance rapide

