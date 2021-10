Toujours de bonnes photos l’emportent parfois sur de bonnes

David Imel / Autorité Android

Les smartphones modernes permettent de prendre facilement des images de bonne qualité dans pratiquement toutes les conditions. Les modes automatiques éliminent les conjectures lors de la sélection des paramètres, ce qui nous permet de prendre des images dont nous pouvons être fiers plus souvent. Cela dit, ces modes qui oscillent pour la cohérence pourraient ne pas nous donner de photos vraiment mémorables et «parfaites». Le matériel qui nécessite une touche humaine peut produire des photos horribles sans les connaissances appropriées, mais des photos vraiment superbes lorsqu’elles sont manipulées correctement.

Cela nous a fait réfléchir : préférez-vous prendre de bonnes photos de manière cohérente ou de superbes photos de manière incohérente ? Nous avons posé la question dans un récent sondage. Lisez la suite pour les résultats!

Préférez-vous toujours prendre de bonnes photos ou de superbes photos de manière incohérente ?

Résultats

Ce sondage a recueilli un peu plus de 1 100 votes depuis sa publication le 7 octobre. Il existe également une option extrêmement populaire. Avec 75,8 % des voix, les personnes interrogées choisissent de prendre de « bonnes photos systématiquement » plutôt que de « bonnes photos de manière incohérente ».

Il est intéressant de noter que certains pensent que grâce au montage, de bons clichés peuvent être superbes. Bien sûr, si un appareil photo prend systématiquement des images solides, il est plus probable qu’il capture bien ce moment fugace. D’autres, cependant, estiment que des prises de vue irrégulières peuvent ne pas être un problème lorsqu’elles sont confrontées à des sujets immobiles, à des scènes fixes et à suffisamment de temps pour capturer plusieurs prises de vue.

Vos commentaires

Jeff Campbell : Eh bien, c’est l’avantage d’avoir le mode auto et le mode pro comme l’application appareil photo Samsung. Surtout sur les téléphones phares, l’appareil photo et l’auto prendront respectivement de superbes photos bien que peut-être pas parfaites, mais si vous avez vraiment besoin de composer quelque chose et que vous avez le temps d’attendre comme le ferait un vrai photographe, vous pouvez utiliser le mode pro où vous pouvez tout aller vos paramètres. Brett : Je préfère avoir toujours de bonnes photos. J’édite toutes les photos que je prévois d’utiliser de toute façon. L’édition peut prendre une bonne photo et la rendre superbe. DBS : superbes photos incohérentes. Pour une raison très simple : je peux prendre plusieurs clichés de la même scène. Donc, si un tir ne sort pas bien du premier coup, je peux le refaire. Un téléphone qui prend des photos cohérentes mais juste moyennes peut être bon pour les personnes qui veulent des photos de restauration rapide (c’est-à-dire les utilisateurs d’iPhone), mais pour moi, cela ne fonctionne pas. Evie : Toujours génial. Toujours bien et c’est juste la machine qui fait ce que la machine fait. Parfois génial et je peux me convaincre que je suis un grand photographe quand j’essaye ! roaduardo : C’est un domaine où les iPhones sont parfaits. Les photos toujours bonnes.

Merci pour vos votes et commentaires sur ce sondage. Si vous avez d’autres réflexions sur les performances de l’appareil photo du smartphone ou si une bonne qualité l’emporte de manière incohérente, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.