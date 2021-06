Binance

Toujours en collaboration avec Binance.US, clarifie la Silvergate Bank après les rapports de rupture des liens avec Binance

La Silvergate Bank, amie des crypto-monnaies, s’est adressée à Twitter pour confirmer qu’elle travaillait avec l’échange de crypto-monnaie Binance.US en « règlement ».

Binance.US est “un participant actif au Silvergate Exchange Network”, a ajouté la banque jeudi soir.

Cette clarté est venue après les informations selon lesquelles la Silvergate Bank a brusquement rompu ses liens avec la principale bourse d’échange Binance.

Binance aurait envoyé un e-mail aux clients en anglais et en espagnol, les informant que l’échange ne prendrait plus en charge les dépôts et les retraits en USD via Silvergate Bank sur SWIFT à partir du 11 juin, a rapporté The Block.

“Rassurez-vous, nous travaillons dur pour fournir une solution alternative en USD”, peut-on lire dans l’e-mail.

En décembre, Binance a lancé l’option de financement Silvergate pour les utilisateurs internationaux qui permet aux clients de déposer et de retirer des USD de leurs comptes.

En réponse à cela, Binance.US a déclaré sur Twitter : « Nous sommes fiers de continuer à travailler avec Silvergate Bank en tant que l’un de nos partenaires bancaires.

Cependant, aucune confirmation de ce type n’a été faite en ce qui concerne Binance.

Par ailleurs, le directeur financier (CFO) de Binance, Wei Zhou, a quitté l’entreprise après avoir travaillé pendant trois ans. Les antécédents de Zhou dans les offres publiques initiales ont déclenché les rumeurs à l’époque selon lesquelles Binance envisageait de devenir publique, mais le PDG Changpneg Zhao a nié de tels plans.

“Après trois ans chez Binance, Wei a décidé de partir pour des raisons personnelles”, a déclaré le porte-parole.

