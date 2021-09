toujours en course pour le MVP

in

Le jardinier du Phillies de Philadelphie, Bryce Harper, a frappé son 30e circuit cette saison pour le Ligue majeure de baseball – MLB, et continue dans la course pour être le MVP de la Ligue nationale.

Lors du match de mercredi entre les Phillies et les Rockies, il a envoyé son 30e circuit cette saison et son septième circuit au cours des 15 derniers matchs pour ne pas perdre de terrain dans sa carrière pour être le MVP de la Ligue nationale.

Dans la partie basse du premier épisode au Citizens Bank Park de la ville de Philadelphie, Harper a déchaîné un énorme hit de son groupe opposé (champ gauche) et mis l’avantage sur le tableau d’affichage de cette rencontre.

Bryce Harper, sur un compte complet de 3-2, a battu le lanceur vénézuélien Antonio Senzatela avec ce grand coup qui a laissé son curseur mal positionné et le gaucher des Phillies l’a déposé à 360 pieds du champ gauche, plaçant son équipe au sommet dans le un marqué par une course et atteignant 30 circuits dans la saison.

Voici le home run :

Bryce Harper – Phillies de Philadelphie (30) pic.twitter.com/ct9MbxkMa5 – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 9 septembre 2021

Avec ce coup de circuit, Harper poursuit sa lutte pour le prix du joueur le plus utile de la saison 2021 en cours de la Major League Baseball.

Au cours de la MLB 2021, le favori à remporter ce prix était le dominicain Fernando Tatis Jr. mais avec les multiples maladies qu’il a eues tout au long de cette saison, le nom de Bryce Harper a émergé.

Ces derniers jours, le joueur vedette des Phillies s’est renforcé en tant que candidat au titre de MVP de la Ligue nationale, et le voltigeur sait ce que c’est que de recevoir une telle distinction puisqu’il l’a remportée en 2015 alors qu’il faisait partie de l’organisation des Nationals. .

Il y a plusieurs raisons pour qu’il soit candidat au prix MVP, l’une d’entre elles est le moment où vit son équipe actuelle, qui est à la deuxième place de sa division, une autre raison est ses chiffres individuels qui montrent à quel point il est un grand joueur.

Les chiffres de Bryce Harper cette saison 2021 de la Ligue majeure sont extraordinaires avec une moyenne au bâton de .304, frappant 126 coups sûrs en 414 au bâton, marquant 84 points, plaquant 69 coéquipiers et tirant 30 coups sûrs des quatre coins.