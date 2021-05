Toujours en hausse, deux ans après leur séparation

Si les membres de Crème pensant que leur travail ensemble serait oublié après leur séparation à la fin de 1968, les palmarès des années suivantes ont rappelé qu’ils tenaient toujours une place dans la mémoire d’innombrables fans. Le 4 juillet 1970 – la majeure partie de deux ans après l’annonce que le groupe avait l’intention de l’appeler un jour – Live Cream a fait ses débuts dans les charts britanniques.

L’album était devenu un élément des charts américains le 2 mai, avant que les acheteurs de disques britanniques puissent mettre la main dessus. Après ses débuts transatlantiques précoces, il a grimpé au n ° 15 en un séjour de 21 semaines dans le sondage Billboard. De retour à la maison, il a atteint le n ° 4. Le succès était la preuve de l’appétit pour quelque chose que les admirateurs de Cream ne pouvaient plus faire en chair et en os: vivre le trio sur scène. Live Cream a peut-être été leur premier disque live officiel, mais la version double LP du Album Wheels Of Fire de 1968 avait été un demi-studio et un demi-enregistrement de concert.

En souvenir du Fillmore et du Winterland

Cette nouvelle collection était, en grande partie, une exploration plus poussée du même matériau source, Cream’s US date de mars 1968. Plus précisément, leurs spectacles à San Francisco, d’abord le Fillmore puis Winterland. «NSU», «Sleepy Time Time» et le Boulanger au gingembre tour de force “Sweet Wine” tous provenaient des dates Winterland, et leur version de Des eaux boueuses«Rollin ‘and Tumblin» »était du Fillmore.

L’autre attraction de l’album était le morceau studio «Lawdy Mama», qui, à y regarder de plus près, n’était pas tout nouveau. Il présentait le même morceau instrumental que le hit de 1967 «Strange Brew» de Cream, mais maintenant avec une nouvelle partie vocale et guitare de Eric Clapton. Mais rien de tout cela n’a empêché Live Cream d’être un succès significatif et a incité la sortie d’un Volume II en 1972.

