Toujours en ligne: Glen Campbell en 20 chansons

Pour célébrer l’une des véritables figures de proue de la musique pop et country américaine du dernier demi-siècle, uDiscover Music présente fièrement notre playlist de Glen Campbell En 20 chansons.

Campbell est né à Delight, Arkansas, le 22 avril 1936. Il a joué avec le groupe dirigé par son oncle, Dick Bills, alors qu’il était encore adolescent dans les années 1950. Lorsqu’il a déménagé à Los Angeles, Glen a perfectionné sa réputation de brillant guitariste à embaucher. Il a travaillé avec les Champs en 1960, puis en tant que membre du célèbre Wrecking Crew. Il y avait des réservations avec d’autres groupes tels que les Hondells et puis, le plus célèbre, les garçons de la plage, dont il fut aussi un membre en tournée pendant un certain temps.

Session homme suprême

Nous aurions pu remplir une autre liste de lecture avec des chansons mettant en vedette le travail de guitare de Glen. Il a inclus des apparitions sur des singles de Beach Boys tels que «Dance, Dance, Dance» et «Help Me Rhonda» et l’album classique Pet Sounds. Il joue sur Frank Sinatra«Strangers In The Night» et le duo de Frank «Somethin ‘Stupid» avec sa fille Nancy. Il faisait également partie de l’agrégation du studio Sagittarius, avec ses collègues membres des Beach Boys et anciens élèves Bruce Johnston, Terry Melcher, Gary Usher et son collègue Curt Boettcher. Leur entrée Hot 100 «My World Fell Down» est un excellent exemple de la pop supérieure de la côte ouest de 1967.

Campbell a fait ses débuts dans les charts nationaux dès 1961 lorsque, signé sur le label Crest, il a atteint la 62e place avec «Turn Around, Look At Me». Jimmy Webb, dont les chansons brillantes deviendraient une partie si essentielle du répertoire de Glen, a révélé plus tard que le lien remontait encore plus loin que quiconque ne le pensait: «Turn Around» était le premier single qu’il ait jamais acheté.

L’année suivante, Campbell avait commencé sa longue association avec Capitol Records, et montrait déjà sa capacité à chevaucher les marchés pop et country. “Too Late To Worry – Too Blue To Cry” était un modeste succès du Hot 100. «Kentucky Means Paradise» (crédité aux Green River Boys avec Glen Campbell) lui a valu un premier succès national dans le Top 20.

Appel de télévision et de cinéma

Après un flirt au milieu des années 1960 avec la chanson de protestation de Buffy Sainte-Marie «Universal Soldier», et un autre succès country avec «Burning Bridges», Campbell a pris son envol. Il est devenu une grande star nationale et internationale, et un animateur et une personnalité de séries télévisées très appréciées, son enregistrement primé aux Grammy Awards de “Gentle On My Mind” de John Hartford ouvrant la voie en 1967. Son association durable avec Webb a commencé avec son interprétation de «Au moment où j’arrive à Phoenix.»

La combinaison improbable de l’auteur-compositeur à l’esprit libéral et du chanteur conservateur s’avérerait imparable, surtout sur des classiques pop indélébiles tels que «Wichita Lineman» et «Galveston». Mais le partenariat de Campbell et Webb a produit d’innombrables autres enregistrements historiques, y compris les autres succès «Where’s The Playground Susie» et «Honey Come Back» ainsi que des projets d’albums ultérieurs. comme les années 1974 merveilleuse réunion: les chansons de Jimmy Webb.

Cinq des singles du chanteur-guitariste ont atteint le sommet du classement country, et il a continué à produire des succès majeurs dans le format même lorsque son acceptation sur le marché pop a décliné au début des années 1970. Campbell était également en demande en tant qu’acteur, mettant en vedette John Wayne dans True Grit (dont la chanson titre était un autre 45 mémorable), et plus tard dans Norwood et Strange Homecoming.

Glen se révélera un interprète polyvalent du matériel d’autres écrivains, notamment de «Rhinestone Cowboy» de Larry Weiss et de «Southern Nights» d’Allen Toussaint, dont les singles de Capitol ont atteint le n ° 1 des charts country et pop. Des succès country tels que «A Lady Like You», «The Hand That Rocks The Cradle» (avec Steve Wariner) et «I Have You» se sont poursuivis tout au long des années 1980. Campbell a continué d’être un énorme tirage au sort dans le monde entier, malgré une période de problèmes conjugaux et liés à la drogue bien médiatisés.

Un mariage noble

Heureusement, il trouverait un amour durable avec sa troisième femme Kim, qu’il a épousée en 1982. Ils sont restés mariés jusqu’à sa mort, après un long combat contre la maladie d’Alzheimer, en 2017. Le rôle de Kim dans ses soins à travers sa maladie, et sa décision avec leur famille à en parler publiquement en a dit long sur leur dévouement et a aidé à faire la lumière sur un état mental souvent tacite.

Joyeusement, sous la responsabilité musicale de partisans tels que les producteurs Julian Raymond et Howard Willing, les dernières années d’enregistrement de Glen étaient remplies de certains des albums les plus mémorables qu’il ait jamais réalisés. 2008’s Meet Glen Campbell, 2011’s Ghost On The Canvas et la sortie 2013 See You There débordaient de reprises choisies avec imagination, admirablement adaptées aux tons dorés de Campbell. Ils ont présenté du matériel par tout le monde de Jackson Browne et Tom Petty à Lou Reed et Paul Westerberg.

Cette renaissance de la fin de carrière a été amplifiée, de la manière la plus poignante que l’on puisse imaginer, par le documentaire de 2014 Glen Campbell: Je serai moi, réalisé par James Keach. Le film a suivi l’artiste dans sa longue tournée d’adieu, et la bande originale comprenait à la fois des reprises de ses succès par des admirateurs des temps modernes et le très émouvant «I’m Not Gonna Miss You». Son dernier album studio Adiós était publié par UMe en juin 2017. à un énorme succès et à un énorme succès.

Écoutez le meilleur de Glen Campbell sur Apple Music et Spotify.