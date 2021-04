Toujours en “ position confortable ” avec 80% d’utilisation de la capacité

Ses installations de fabrication sont situées à Calcutta, Lucknow, Assam, Noida, Haridwar et Bengaluru.

Eveready Industries, la principale société de batteries à cellules sèches, se trouve actuellement dans une «position confortable» en termes d’utilisation de la capacité qui se situe autour de 80%, les importations chinoises bon marché restant à des niveaux très bas. Au cours du troisième trimestre de l’exercice précédent, Eveready avait enregistré une augmentation significative de son chiffre d’affaires par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, avec une forte réduction des importations chinoises bon marché.

«La situation est similaire maintenant et les importations futures en provenance de Chine devraient rester les mêmes. Les importations chinoises bon marché représentent actuellement environ 3 à 4% du marché national global des batteries. Il était d’environ 12 à 13% il y a deux ans », a déclaré Amritanshu Khaitan, directeur général d’Eveready Industries India (EIIL). La baisse significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine était due à la mise en œuvre des normes de qualité publiées par le Bureau of Indian Standards et aux perturbations causées au marché non organisé au milieu de la pandémie.

«Nous sommes actuellement dans une position confortable en termes d’utilisation de capacité dans le segment des batteries. Les niveaux d’utilisation de la capacité sont de 80%. Mais nous manquons de piles AAA », a déclaré Khaitan à FE. EIIL est actuellement en train de mettre en place une nouvelle ligne de production de piles AAA dans son usine existante près de Bengaluru avec un investissement d’environ 15 à 20 crore. Avec une capacité de 150 millions de batteries par an, il devrait démarrer sa production à partir de mai. Les piles AAA sont généralement utilisées dans les télécommandes, les jouets et les oxymètres de pouls.

L’entreprise, fleuron du groupe Williamson Magor en difficulté financière, a une capacité de production totale de plus de 1,5 milliard de batteries par an. Ses installations de fabrication sont situées à Calcutta, Lucknow, Assam, Noida, Haridwar et Bengaluru.

«Historiquement, le trimestre janvier-mars est la période, la demande reste plus faible pour l’utilisation des batteries», a déclaré Khaitan, ajoutant que la demande de batteries et de lampes de poche devrait s’améliorer au deuxième trimestre de cet exercice soutenu par la saison de la mousson et pendant cette période, la société devrait fonctionner presque à pleine capacité.

Selon une note de la société de notation India Ratings and Research publiée en janvier, EIIL a déclaré une marge Ebitda de 18,1% au premier semestre 21, un bond significatif par rapport aux 8,4% enregistrés au premier semestre 2020, grâce à un meilleur mix de produits, une réduction des coûts, un les prix des intrants et les hausses de prix mises en œuvre par l’entreprise. «Nous travaillons sur une marge Ebitda plus élevée. Nous devrions voir continuellement des améliorations pour l’ensemble de l’année (FY21) au cours du dernier exercice. Pour l’année entière également, nous devrions voir ce genre de saut, d’environ 8% à environ 17%, grâce à un meilleur mix de produits, à la conservation des coûts, à la réduction des pertes d’appareils et à l’amélioration des marges dans le secteur de l’éclairage », a déclaré le directeur général.

Notamment, la marge d’Ebitda pour le segment des batteries était saine à 27,5% sur un chiffre d’affaires de `214 crore au cours du troisième trimestre de l’exercice précédent. La société s’attend à ce que pour l’année complète FY21, la marge Ebitda pour le segment des batteries soit également meilleure. Khaitan, cependant, a déclaré que comme de nombreux États ont déjà imposé des restrictions de type verrouillage en raison de la deuxième vague de pandémie de Covid-19 à travers le pays, il reste à voir comment la consommation réagira à l’avenir.

«Nous travaillons sur un modèle de distribution hybride, essentiellement les équipes de première ligne se rendent sur les marchés et de nombreux back-offices et équipes de support travaillent à domicile. Nous surveillons au niveau local. Il n’y a pas de politique fixe dans tout le pays. En fonction de la situation, nous prenons des décisions au niveau de l’état et de la ville. » il ajouta.

