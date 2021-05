“Toujours honoré de pouvoir défendre la France sous ses couleurs”

20/05/2021

Activé à 20 h 59 CEST

Daniel Guillen

Le centre de Séville, Jules Koundé, Il a été reconnaissant sur ses réseaux sociaux après avoir reçu l’appel de Didier Deschamps pour disputer le Championnat d’Europe: “Très fier de rejoindre ce groupe et toujours honoré de pouvoir représenter la France en arborant leurs couleurs.”.

La Gaule, qui a terminé une excellente saison à Nervión, est entré la liste des 26 footballeurs qui défendront l’équipe de France à partir du 11 juin. Avec Koundé, il y a aussi Karim Benzema, l’autre grande nouveauté de l’appel du sélecteur.

Très fier d’intégrer ce groupe et toujours honoré de pouvoir représentant la France en portant ses couleurs 💙🤍❤️ pic.twitter.com/3ZJ5G79HYY – Jules Kounde (@ jkeey4) 19 mai 2021

Le défenseur complétera une arrière-garde dans laquelle aucun joueur important n’est entré dans ses équipes comme Fofana (Leicester City) ou Upamecano (Leipzig). Les défenseurs que prend Deschamps sont: Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Raphaël Varane et Kurt Zouma.

L’appel de sélection est le point culminant de la saison superlative de Koundé. Le central Il a disputé un total de 48 matchs sous le commandement de Julen Lopetegui et a formé un couple de luxe avec Diego Carlos.. Séville terminera dans la zone des champions, en plus de atteindre les demi-finales de la Copa del Rey et être éliminé par un grand Dortmund en Europe.

L’explosion ultime

Jules Koundé débarque à Séville à l’été 2019. Après une première saison où il fait preuve de grandes vertus, le Français a explosé définitivement et est devenu l’un des centraux de la Liga. En plus de sa capacité d’anticipation et de domination aérienne, Cette saison, il a ajouté un bonus offensif particulièrement précieux.

Le sévilliste s’est imposée comme l’une des centrales du moment alors qu’elle n’avait que 22 ans et les grandes équipes européennes aspirent déjà à lui. Parmi eux Manchester United, qui vise à renforcer le complot défensif pour battre Manchester City en Premier ministre et retrouver l’hégémonie européenne.