Toujours pas de nom pour la suite de Switch

Capture d’écran : Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2–Désolé, désolé. La suite de The Legend of – En fait, vous savez quoi ? Vissez. Nous savons tous qu’il s’agit d’une suite, et la danse maladroite autour de son nom est juste écoeurante à ce stade. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 a commencé à faire son apparition sur les réseaux sociaux hier soir, à la suite de la publicité de quatre heures connue sous le nom de The Game Awards, en partie à cause du fait qu’elle n’a toujours pas de nom.

Les fans attendent depuis des années des nouvelles appropriées sur une suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en 2017, après la révélation de 2019 que Nintendo ferait une suite au jeu d’aventure anti-zeitgeist. À l’E3 2021, Nintendo a dévoilé une première bande-annonce du jeu, officiellement promue, pour le moment, comme Sequel to the Legend of Zelda : Breath of the Wild — une décision créative que Nintendo a justifiée parce que le vrai nom pourrait « donner de petits bouts de des indices sur ce qui va peut-être se passer.

Avant les Game Awards, les fans attendaient, sinon une date de sortie, au moins une révélation complète du nom officiel du jeu. Ce n’était pas déraisonnable. Après tout, The Game Awards est la dernière grande vitrine du jeu de l’année, et BotW 2 devrait sortir en 2022 (en attente de retards).

Au lieu de cela, Nintendo a montré… plusieurs secondes du jeu dans une brève bobine de grésillement, remplie d’un logo stylisé, lisant « La suite de la légende de Zelda: Breath of the Wild » dans une police de style Zelda, dans le bas -le coin droit:

Capture d’écran : Nintendo / The Game Awards / Kotaku

Oui, les Game Awards visent ostensiblement à « célébrer le jeu » en distribuant des distinctions dans plus de deux douzaines de catégories de récompenses. Mais chaque année, la majeure partie de l’émission est consacrée aux « premières mondiales » et aux « exclusivités mondiales », de brefs segments destinés à susciter le battage médiatique pour les jeux vidéo qui ne sont pas encore sortis (alias, les publicités). Ceux-ci sont parsemés de spots publicitaires réels. Vers la fin de l’émission, Nintendo en a diffusé une dédiée à son ardoise 2022, montrant des aperçus de 10 secondes sur des jeux comme Kirby and the Forgotten Land et Pokémon Legends: Arceus. C’est le seul moment de la nuit où BotW 2 est apparu.

Les fans n’étaient pas contents. Diverses permutations de « botw 2 » ont décollé sur Twitter.

En particulier, les mèmes de clown ont été un succès, probablement destinés à se moquer des fans pour avoir donné de l’espoir (mais aussi comme un moyen de montrer que, non, vous n’êtes pas déçu, vous n’attendiez pas grand-chose en premier lieu donc vous ne pouvez pas être déçu, ha ha, ne nous amusons-nous pas tous ?). Les articles comparant BotW 2 et Sonic Frontiers, le jeu Sonic en monde ouvert qui vient d’être annoncé, étaient populaires. Certains fans pensaient que l’absence totale de détails concrets était « drôle ». D’autres ont déploré que le bref aperçu de BotW 2 « ÉTAIT UNE PUTAIN DE PUBLICITÉ AVEC LA MÊME BANDE-ANNONCE ET SANS NOM ».

Mais peut-être que la réponse est immortalisée dans les résultats de la catégorie du jeu le plus attendu, ridiculement ridicule, de la nuit dernière. Pour la deuxième année consécutive, Elden Ring, l’escapade en monde ouvert de FromSoftware qui devrait sortir en février, a pris la première place, battant des jeux comme God of War Ragnarök, Starfield et, oui, BotW 2.

« Beaucoup de gens sont enthousiastes à l’idée d’Elden Ring », a écrit une personne. « BotW 2 n’a même pas encore de nom pour s’enthousiasmer. »