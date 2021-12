Toujours pas de quatrième chèque de relance, mais vous pourriez obtenir un remboursement d’assurance de 400 $

Voici l’une des choses les plus importantes à noter sur les chèques de relance à l’approche de la fin de 2021, sans possibilité de paiements supplémentaires de la part du gouvernement fédéral en vue à ce stade. Les États individuels à travers le pays peuvent certainement prendre l’initiative de faire leur propre chose. Comme le Michigan s’apprête à le faire, par exemple, en envoyant des chèques de remboursement d’assurance d’une valeur de quelques centaines de dollars aux automobilistes éligibles. D’autres États, quant à eux, ont décidé d’envoyer leurs propres chèques de relance. Pour tout, des primes pour les enseignants au simple fait de donner aux résidents leur propre part d’un excédent budgétaire.

400 $ de remboursement d’assurance pour les conducteurs du Michigan

Le plan du Michigan rappelle l’annonce de l’assureur Allstate, au début de la pandémie, d’offrir des remboursements partiels aux clients. De même, le commissaire aux assurances de Californie, Ricardo Lara, s’est appuyé sur les assureurs automobiles de cet État plus tôt cette année pour cracher des remboursements encore plus importants aux clients.

Ce que fait le Michigan, quant à lui, n’est similaire que dans la forme – pas dans la motivation qui le sous-tend. Alors que ces autres développements sont directement liés à la pandémie, les remboursements d’assurance dans le Michigan proviennent d’autre chose. Plus précisément, une loi de réforme de l’assurance automobile de 2019 dans l’État.

« Les Michiganders ont cotisé au fonds de soins catastrophiques pendant des décennies, et je suis heureux que la (Michigan Catastrophic Claims Association) ait développé ce plan si rapidement après avoir approuvé à l’unanimité ma demande de remettre les fonds excédentaires dans les poches des Michiganders », a déclaré le gouverneur Gretchen Whitmer. dans une déclaration plus tôt ce mois-ci.

Avant cette loi de 2019, les Michiganders payaient certains des taux d’assurance automobile les plus élevés du pays. Ces remboursements seront effectués d’ici le 9 mars 2022 et les conducteurs n’auront rien à faire pour obtenir les chèques.

Plus de chèques

L’effort du Michigan intervient alors que les assureurs qui vendent des polices d’assurance automobile ont enregistré près de 30 milliards de dollars de bénéfices l’année dernière. Ils l’ont fait pour, bien sûr, une raison très évidente. Selon un rapport de la Consumer Federation of America ? Tout, du nombre de kilomètres parcourus à la fréquence des accidents de voiture, a chuté alors que des millions de personnes sont restées chez elles au milieu de la pandémie de Covid.

De plus, ce rapport montre que ces assureurs ont collecté quelque 42 milliards de dollars de primes excédentaires l’année dernière. Tout en ne redonnant que 13 milliards de dollars aux consommateurs sous la forme d’un « allégement des primes ».

Le bureau de Lara plus tôt cette année, quant à lui, a déclaré qu’il avait aidé à rembourser plus de 2 milliards de dollars en allègement des primes d’assurance aux conducteurs. L’année dernière, l’assureur Allstate a décidé d’offrir des remboursements partiels aux clients. Plus précisément, pour leurs primes mensuelles d’avril et mai 2020. Cela représentait un retour de plus de 600 millions de dollars de primes aux clients.

Au niveau fédéral, pendant ce temps, nous attendons toujours de voir quelles possibilités de contrôle de relance se concrétiseront en janvier. Le Sénat, par exemple, tentera à nouveau de prolonger d’un an les chèques de relance du crédit d’impôt pour enfants.