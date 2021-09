Toujours une excellente tablette, mais montrant son âge

Alors que nous, les nerds de la technologie, aimons débattre pour savoir si l’iPad Pro pourrait ou non remplacer votre ordinateur portable, la plupart des gens ont tendance à s’en tenir à l’iPad d’entrée de gamme. Ca a du sens. L’appareil n’offre peut-être pas le design le plus flashy ou les performances les plus puissantes, mais il est presque identique là où cela compte – l’expérience logicielle et l’intégration avec l’écosystème plus large d’Apple.

Pour 2021, Apple a de nouveau mis à jour la tablette d’entrée de gamme. Le nouvel appareil offre le même design, le même écran et la même prise en charge que pour l’Apple Pencil de première génération. Alors quoi de neuf? Eh bien, il a un nouveau processeur et une nouvelle caméra frontale. C’est à peu près ça.

Bien qu’un peu ennuyeux, la bosse du processeur est toujours un changement bienvenu, même si cela indique qu’Apple conservera probablement cette conception pendant au moins un an environ. Mais étant donné que le design prend un peu de temps, devriez-vous acheter l’iPad d’entrée de gamme 2021 ? J’ai testé l’appareil pour le savoir.

2021 Apple iPad Prix catalogue : 329,00 $ Prix : 299,00 $ Vous économisez : 30,00 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conception de l’iPad d’Apple (2021)

Si vous avez déjà vu la tablette moins chère d’Apple, vous savez exactement à quoi ressemble le modèle 2021. L’appareil conserve le même design que la génération précédente, avec son front plus large et son bouton Touch ID en bas. Il n’a pas de bords plats, comme tous les autres modèles d’iPad récents, et il ne prend pas en charge l’Apple Pencil de deuxième génération. Vous devrez donc vous débrouiller pour brancher l’Apple Pencil sur le port Lightning.

Apple iPad 2021 Retour Source de l’image : Christian de Looper pour .

En parlant du port Lightning, c’est un autre vestige des iPad d’autrefois. L’iPad d’entrée de gamme est désormais le seul à ne pas proposer de port USB-C. Je suppose que cela changera lorsque Apple donnera enfin à l’appareil le rafraîchissement de la conception. Du moins je l’espère.

Rien de tout cela ne veut dire que l’appareil a l’air mauvais. C’est juste… daté. Il offre toujours la construction monocoque en aluminium classique d’Apple et est clairement de bonne facture. Il est toujours fin et léger, et facile à transporter dans la maison. Et, c’est actuellement la seule tablette Apple avec une prise casque.

Dans un monde d’écrans bord à bord et de bords aplatis, il est temps qu’Apple aligne l’iPad le plus récent sur le reste de la gamme. Jusque-là, l’iPad d’entrée de gamme a l’air bien.

Écran Apple iPad (2021)

L’écran de la tablette est toujours de 10,2 pouces, ce qui en fait le plus petit écran sur n’importe quel iPad qui n’est pas l’iPad Mini. Mais il n’a pas l’air sous-dimensionné. L’écran est facilement assez grand pour regarder des films, jouer à des jeux, etc.

En dépit d’être un peu old-school, l’affichage est toujours assez agréable. Il s’agit d’un écran LCD avec une résolution de 1620 x 2160, et bien qu’il ne soit pas aussi lumineux que certains modèles, ni assez contrasté, il est plus que suffisant pour regarder des films et des émissions de télévision avec style.

Apple iPad 2021 Display Source de l’image : Christian de Looper pour .

La nouveauté de ce modèle est la prise en charge de la technologie True Tone d’Apple. Cela signifie que l’affichage changera légèrement les couleurs de l’affichage en fonction de la lumière ambiante dans la pièce, ce qui contribue à garantir qu’il semble plus précis.

Performance et A15 Bionic

Apple nous a un peu surpris en mettant la puce ultra-puissante A15 Bionic dans le nouvel iPad Mini. Malheureusement, l’iPad d’entrée de gamme n’a pas reçu le même traitement, mais il reçoit toujours une puce A13 Bionic, qui est une mise à niveau de l’A12 Bionic dans le modèle 2020.

Vraiment, peu importe que la tablette n’ait pas la dernière puce. Il est toujours assez puissant pour gérer à peu près tout ce que vous pouvez lui lancer. Cela inclut les jeux plus lourds et le multitâche, ainsi que des outils de productivité. Bien qu’il n’y ait pas de clavier magique pour l’iPad, beaucoup pourraient l’utiliser avec le clavier intelligent et remplacer leur ordinateur portable. La différence entre cela et un iPad haut de gamme est plus que cela pourrait prendre une seconde ou deux de plus à charger – pas que vous verrez plus de plantages et de blocages d’applications.

Apple iPad 2021 Touch ID Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien sûr, il y a certaines choses pour lesquelles vous devriez toujours acheter une tablette haut de gamme. Si vous recherchez quelque chose pour la conception graphique et d’autres tâches créatives plus lourdes, alors un iPad Air ou iPad Pro peut valoir la peine d’être reconsidéré. L’iPad d’entrée de gamme est toujours la tablette pour les masses – pas nécessairement la tablette pour les professionnels.

Les benchmarks ont confirmé les performances assez excellentes. Vous trouverez ci-dessous les résultats de référence que nous avons obtenus.

GeekBench 5: 1327 monocœur, 3287 multicœur

3DMark Vie sauvage : 7425

Ces résultats n’atteignent pas les sommets de l’iPad Air ou Pro, mais ils battent certainement l’iPad de dernière génération et montrent que l’appareil peut toujours se débrouiller facilement pour la grande majorité des tâches pour lesquelles vous utiliseriez une tablette.

Batterie de 10 heures

La tablette offre une autonomie de 10 heures, selon Apple. Vraiment, la plupart des utilisateurs devraient s’attendre à obtenir au moins quelques jours d’utilisation modérée de l’iPad, en particulier ceux qui ne prévoient vraiment de l’utiliser que pour surfer sur le Web et utiliser les médias sociaux.

Bien que vous épuiserez certainement la batterie au cours d’une journée complète d’utilisation intensive, la plupart des utilisateurs ne devraient pas trop s’inquiéter de la durée de vie de la batterie sur l’iPad 2021.

L’appareil photo passe à 8 mégapixels

Appareil photo Apple iPad 2021 Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’iPad 2021 est livré avec une caméra arrière de 8 mégapixels, identique à la génération précédente. Les photos qu’il prend peuvent finir par être légèrement meilleures que le modèle de dernière génération grâce à la meilleure technologie de traitement d’image sur l’A13 Bionic, mais sans iPad de dernière génération à tester, je n’ai pas pu les mettre face à face . Fondamentalement, la caméra arrière est bien, mais la caméra de votre téléphone est probablement meilleure.

L’amélioration de la caméra frontale est peut-être plus importante pour cette année. Apple a placé un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels à l’avant de l’appareil et il prend en charge Center Stage, ce qui est agréable à voir. Center Stage est une fonctionnalité très utile, et j’aime qu’elle soit maintenant disponible sur la tablette la moins chère d’Apple. Il y a seulement un an, c’était uniquement dans l’iPad Pro.

Logiciels et accessoires Apple iPad (2021)

L’iPad est livré avec l’iPadOS 15 d’Apple, la dernière et la meilleure version du système d’exploitation encore relativement nouveau. Sur cette tablette, ça marche très bien. Si vous avez déjà utilisé un iPhone ou un iPad, vous n’aurez aucun problème à naviguer dans le logiciel sur l’iPad 2021.

La nouvelle tablette prend en charge le Smart Keyboard, qui fonctionne plutôt bien et offre une expérience de frappe décente. Ce n’est pas aussi génial que le Magic Keyboard, qui est encore meilleur et dispose d’un pavé tactile. Mais cela fonctionnera certainement pour ceux qui veulent une expérience de clavier.

Clavier Apple iPad 2021 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Malheureusement, l’appareil ne prend pas en charge l’Apple Pencil de deuxième génération. Vous êtes limité au modèle de première génération, avec son connecteur Lightning. Franchement, si vous souhaitez utiliser une tablette avec l’Apple Pencil, nous vous recommandons de passer à l’iPad Air.

Conclusion

L’iPad 2021 n’est pas très excitant. Il prend une conception vieillissante et lui donne un meilleur processeur et une caméra frontale améliorée – mais pour la plupart, cela suffit. Je veux vraiment voir un modèle d’entrée de gamme mis à jour dans un proche avenir. Espérons que cela viendra l’année prochaine. Mais l’appareil fonctionne toujours aussi bien qu’il l’a toujours fait, et la prise en charge de Center Stage aide.

La compétition

La vraie question est de savoir si vous voulez ou non acheter l’iPad Air à 600 $, ou économiser votre argent et opter pour la tablette moins chère. En fin de compte, l’Air est une bien meilleure tablette. Il offre un design plus moderne, est un peu plus puissant et prend en charge le crayon Apple de deuxième génération. Si vous pouvez vous le permettre, cela vaut la peine d’acheter à la place.

Mais si vous voulez juste une tablette solide pour la navigation sur le Web, les médias sociaux et le jeu mobile occasionnel, l’iPad d’entrée de gamme est toujours une excellente solution.

Dois-je acheter l’iPad d’Apple (2021) ?

Oui. Ce n’est pas la tablette la plus excitante, mais c’est toujours un iPad, et cela fonctionne très bien.