Touker Suleyman impressionné par “ l’un des meilleurs terrains de tous les temps ” ⋆ .

Les Dragons ont été stupéfaits par les affaires “ exquises ” de Sam Jones (Photo: BBC)

Les titans des affaires de Dragons ‘Den ont été abasourdis par un discours sur le dernier épisode de la série BBC, Touker Suleyman le décrivant comme “ l’un des meilleurs pitchs que j’ai jamais entendus’ ‘en six ans dans l’émission.

Au programme, l’entrepreneur Sam Jones a proposé un investissement de 60000 £ pour 10% du capital de son entreprise Gener8, une entreprise qui permet aux gens de gagner des points lorsque leurs données sont suivies en ligne via des cookies.

Déclarant que le “ secret de polichinelle dans l’industrie de la publicité est qu’il repose sur l’exploitation de nos données ”, Sam a expliqué que lorsque les gens utilisent Gener8, ils peuvent soit passer en “ mode confidentialité ” – ce qui empêche les entreprises de les suivre en ligne – ou “ mode de gain ‘, où ils peuvent gagner des points en partageant leurs données qui peuvent ensuite être échangées contre des produits, des bons ou des dons caritatifs.

En outre, les utilisateurs qui choisissent de partager leurs données peuvent utiliser Gener8 pour personnaliser les publicités qui leur apparaissent en ligne en fonction de leurs intérêts.

Les Dragons ont été très impressionnés par les affaires de Sam tout au long de son discours, en particulier lorsqu’il a révélé qu’une entreprise similaire aux États-Unis qui récompense les utilisateurs avec une crypto-monnaie est évaluée à environ 135 millions de dollars avec environ 6 millions d’utilisateurs.

«Il y aura une entreprise d’un milliard de dollars construite dans cet espace, et il se peut que le premier qui y parvienne la gagne», a déclaré Sam avec confiance.

Peter Jones a déclaré qu’il pensait que la société de Sam, Gener8, pourrait lancer un “ mouvement ” (Photo: BBC)

Touker n’a fait aucun effort pour cacher à quel point il était enthousiasmé par la compagnie de Sam, déclarant: “ Sam, je suis dans la fosse depuis six ans. C’est l’un des meilleurs pitchs que j’ai jamais entendus.

Peter Jones a décrit le modèle commercial de Gener8 comme “ vraiment intelligent ”, ajoutant: “ Je pense que c’est vraiment, vraiment intéressant et le timing de cela, c’est maintenant. ”

Il est ensuite devenu le premier Dragon à faire une offre, offrant tout l’argent pour exactement le montant d’équité que Sam avait demandé – un geste inhabituel, compte tenu de l’amour des Dragons pour une négociation courageuse.

Tej Lalvani a suivi avec exactement la même offre, avec Deborah Meaden faisant de même.

Alors que Sara Davies s’est retirée en raison de son manque d’expertise dans le domaine, Touker est allée plus loin avec son offre, disant à Sam qu’il pouvait utiliser ses bureaux gratuitement pendant un an pour six ou huit employés.

Après être allé au fond de la pièce pendant un moment pour rassembler ses pensées, Sam revint, demandant à Touker et Peter s’ils seraient prêts à prendre chacun 5% de l’entreprise, avec l’espace de bureau gratuit inclus.

Le couple était d’accord pour le plus grand plaisir de Sam, Peter ajoutant que c’était un argumentaire «exquis» pour une «entreprise brillante».

Plus: BBC



Après que Touker et Peter se soient donné un coup de pouce, Sam a exprimé à quel point il pense que les investissements et l’expertise des Dragons auront un impact positif sur son entreprise.

“ C’est un tel changement de jeu d’avoir deux énormes dragons à bord, cela aide simplement à faire en sorte que mon entreprise soit un nom familier à l’avenir ”, a-t-il déclaré.

Dragons ‘Den revient jeudi prochain à 20 heures sur BBC One et est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.



PLUS: L’espoir de Dragons ‘Den fond en larmes après que Sara Davies a offert un investissement dans des scènes émotionnelles



PLUS: La candidate de Dragons ‘Den, Zena El Farra, s’exprime après avoir été frappée par Peter Jones: “ J’aurais aimé dire les choses différemment’ ‘





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();