Tour 2 Valero Texas Open Picks ⋆ .

Ceci est une colonne rapide pour vous donner les statistiques clés nécessaires pour faire des choix éclairés PGA DFS dans vos alignements quotidiens de fantasy golf DraftKings et FanDuel. Dans cet espace, je vais vous donner quelques recommandations pour le deuxième tour du Valero Texas Open. Pour les GPP typiques de Showdown, DraftKings offre plus de 50000 $ à la première place pour les tournois de deuxième et troisième tour, et parfois même jusqu’à 100000 $ pour le tour final. Ils proposent également des concours d’une fin de semaine qui offrent en moyenne 25 000 $ à la première place. FanDuel a même essayé de participer aux concours du week-end et de la ronde finale, offrant 10000 $ et 5000 $ à la première place de leurs concours PGA DFS Showdown. Jetons un coup d’œil aux choix de la PGA DFS pour le deuxième tour du Valero Texas Open.

Choix de la deuxième ronde de la PGA DFS: The Valero Texas Open

Récapitulatif du tour précédent

Vague du matin:

Les groupes présentés dans la vague du matin n’ont pas déçu. Bon, au moins Jordan Spieth’s groupe ne l’a pas fait, étant donné qu’ils ont tous obtenu quatre sous à un moment donné. Seul Spieth était capable de le maintenir ensemble, tandis que Corey Conners et Ryan Palmer les deux ont laissé tomber quelques tirs et ont terminé la journée à un sous et à égalité respectivement. Même avec le premier montage plus bas ces dernières années, comme nous le verrons la semaine prochaine, le parcours a joué à environ 1,3 coups au-dessus de la normale. Nous devrions fermement être prêts à une coupe supérieure à la normale demain, et je suppose que nous tendons vers une ligne de coupe +2 avec le champ fort.

Un autre Texan faisant du bruit dans la vague du matin était Scottie Scheffler, qui a continué sa bonne forme avec un quatre sous tout en gagnant des coups dans les quatre facettes de son jeu. Tom Hoge est le seul autre golfeur de la vague du matin à se retrouver dans le Top-10 après le premier tour.

Vague de l’après-midi:

C’est agréable à voir Hideki Matsuyama avoir à nouveau l’air à l’aise. Il était évident dès le début qu’il ne se sentait pas bien. Comme Scheffler, il s’est élevé dans les quatre facettes des coups gagnés aujourd’hui tout en réalisant sa meilleure journée sur les greens depuis longtemps. Matsuyama, comme Spieth, obtiendrait à six sous mais finissait par sortir et finir au même score; il se ferait alors sauter par trois golfeurs – Cameron Tringale, Sung Kang et Camilio Villegas. Ce dernier a remporté près de cinq coups au cours de la journée, et un autre 3,21 autour du green, pour un impressionnant huit coups gagnés au premier tour. Sébastien Munoz et Vincent Wahley ont également eu toutes les parties de leur jeu à travailler dans la première ronde, les deux tirant un quatre sous 68 tout en gagnant des coups dans les quatre catégories.

Récapitulatif des statistiques de la ronde 1 de Quick Hitter

J’ai déjà mentionné une poignée de golfeurs qui ont réussi à gagner des coups dans les quatre catégories lors du premier tour. Spieth, qui ne fait pas partie de cette liste, a remporté deux coups dans trois des quatre catégories, faisant de lui le seul golfeur à faire alors. Voici les autres à gagner dans les quatre lors du premier tour

Camilio Villegas Cameron Tringale Hideki Matsuyama Scottie Scheffler Tom Hoge Sebastian Munoz Vincent Whaley Kevin Stadler Matt Kichar

PGA DFS Showdown Picks: Aperçu de l’ardoise

Heure de verrouillage

6 h 45 HNE

Aperçu du concours de golf fantastique

DraftKings

DraftKings offre 25 000 $ au premier et 100 000 $ garantis pour l’ardoise de deuxième tour.

Le Valero Texas Open Choix PGA DFS

Le vent pourrait reprendre à la mi-journée comme il l’a fait aujourd’hui, mais il ne devrait pas être aussi perceptible vendredi. Avec Matsuyama, Spieth et Scheffler, trois des quatre crampons sur le terrain jouent tous bien, je m’attends à beaucoup de combos avec deux d’entre eux, et peut-être tous les trois dans des constructions agressives. Le prix de Matsuyama est bien inférieur à son salaire d’une semaine, ce qui facilite la tâche à ce stade.

Choix de la PGA DFS pour le deuxième tour du Valero Texas Open

Matt Kuchar (8700 $) a projeté 32,9 points Ce fut une longue période de régression pour Kuchar, qui traversa différents changements. Mais il semble qu’il a retrouvé son coup de putter, et sa frappe de balle semble assez décente. Gagner dans les quatre catégories, bien que modérément avec ses approches, Kuchar semble contrôler son jeu avant Augusta la semaine prochaine.

Cameron Davis (8400 $) a projeté 35,93 points Son jeu d’approche et la frappe de balle en général ont été la principale raison de son succès cette année. Cependant, c’était en fait la mise en place de Davis dans le premier tour, ce qui m’a intrigué de le voir sortir pour un autre tour ou deux. Dans les alignements où nous effondrons le haut de la craie et construisons une gamme équilibrée, je pense que lui et Kuchar font de très bons ajustements.

Erik Van Rooyen (7000 $) a projeté 33,35 points Il est difficile de donner raison à Van Rooyen, c’est vraiment le cas. On a l’impression d’arriver ici. Cependant, étant donné les gars autour de Van Rooyen, je lui fais le plus confiance. Choix sournois de PGA DFS pour le deuxième tour

KH Lee (6700 $) Projeté 31,68 points Le premier trajet de la journée de Lee a été le pire, et cela l’a empêché de rentrer dans le Top-10. Bien que le reste du jeu de Lee semble intact, il a tranquillement été sur une bonne course pour commencer. Je pense que Lee appartiendra à une société inférieure à Sung Kang ou Villegas, cela devrait donc être un bon pivot dans la catégorie des dormeurs. DraftKings et FanDuel Valero Texas Open Lineup Fill-Ins Correy Conners (10000 $) Ryan Palmer (9600 $) Brendan Steele (8800 $) Seung Yul Noh (6100 $)

