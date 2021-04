Tour 3 Zurich Classique ⋆ .

Ceci est une colonne rapide pour vous donner les statistiques clés nécessaires pour faire des choix éclairés PGA DFS dans vos alignements quotidiens de fantasy golf DraftKings et FanDuel. Dans cet espace, je vais vous donner quelques recommandations pour le troisième tour de la Zurich Classic. Pour les GPP typiques de Showdown, DraftKings offre plus de 50000 $ à la première place pour les tournois de deuxième et troisième tour, et parfois même jusqu’à 100000 $ pour le tour final. Ils proposent également des concours d’une fin de semaine qui offrent en moyenne 25 000 $ à la première place. FanDuel a même essayé de participer aux concours du week-end et de la ronde finale, offrant 10000 $ et 5000 $ à la première place de leurs concours PGA DFS Showdown. Jetons un coup d’œil aux choix de la PGA DFS pour la troisième manche de la Zurich Classic.

Choix PGA DFS Round 3: La Classique de Zurich

Récapitulatif des parties précédentes

Comme prévu, il était difficile de prévoir le jeu entre partenaires et cela n’a permis qu’à 1% des alignements de franchir la ligne de coupe. C’est juste dans le grand GPP aussi et est probablement encore plus bas dans l’entrée unique et les buy-ins en dollars plus élevés. Comme prévu, des prises de vue alternées ont fourni une tonne de variance. Assez fou, cependant, un oiseau plus tard par équipe Sepp Straka et Josh Teater déplacerait la ligne de coupe de -5 à -6, assommant une tonne de craie avec elle.

Tony Finau et Cameron Champ ont semblé les plus confortables et ont trouvé des moyens de se soulever. Les Norvégiens, Viktor Hovland et Kristoffer Ventura, montrent que l’amitié et les coéquipiers antérieurs peuvent se traduire, car ils ont organisé deux tours de très grande qualité. En parlant de coéquipiers précédents qui jouaient bien, Henrik Stenson et Justin Rose a eu une paire de bons tours, y compris le tour de la journée aujourd’hui en tir alterné, avec un quatre sous 68. D’autres notables incluent Jason Kokrak et Pat Perez, l’équipe la plus possédée cette semaine. Ils ont pu passer la coupe facilement et ont maintenant une chance de gagner ce week-end.

Autres notables

Il y a quelques autres équipes qui jouent bien et nous devons rester concentrés pour le week-end, notamment Bubba Watson-Scottie Scheffler, Brendon Todd-Chris Kirk, aussi bien que Graeme McDowell-Matt Wallace, qui avait un trou dans un aujourd’hui. Cela venait de McDowell, son tout premier sur le PGA Tour.

Récapitulatif des statistiques de Quick-Hitter jusqu’à la deuxième manche

Comme nous n’avons pas trop de statistiques, jetons un coup d’œil aux chefs de l’équipe birdie à travers deux tours.

Hovland / Ventura (15) Champ / Finau, Stallings / Garnett, Stenson / Rose (14) Suh / Ghim (13)

PGA DFS Showdown Picks: Aperçu de l’ardoise

Heure de verrouillage

9h30, devinez. L’écluse sera à la première heure de départ.

Aperçu du concours de golf fantastique

DraftKings

DraftKings offre 25 000 $ au premier et 100 000 $ garantis pour l’ardoise du troisième tour et 5 000 $ au premier avec une garantie de 20 000 $ pour l’ardoise du week-end.

La classique de Zurich Choix PGA DFS

C’était un peu venteux aujourd’hui, surtout dans l’après-midi, et ces vents devraient rester constants lors de la troisième manche. Les rafales pourraient même atteindre 30 MPH tôt dans la journée, et il pourrait aussi y avoir un orage qui passe. Les températures sont censées remonter dans les années 80, donc je ne serais pas surpris de voir un orage l’accompagner. Le format de demain sera à nouveau le meilleur ballon avant de revenir au tir alterné dimanche.

Choix de la PGA DFS pour la troisième manche du Classique de Zurich

Tony Finau / Cameron Champ (9700 $): Bien sûr, ce duo est premier et joue bien, mais peut-être que les gens seront plus enclins à les plus grands noms de Patrick Cantlay / Xander Schauffele et Jon Rahm / Ryan Palmer. Il est peu probable que nous obtenions une faible participation, alors gardez cela à l’esprit, mais ils se sont très bien installés avant le troisième tour.

Brendon Todd / Chris Kirk (8900 $): Si vous recherchez deux golfeurs qui ont beaucoup de similitudes dans leur jeu et qui ne causent probablement jamais d’ennuis à l’autre, ce sont ces deux-là. Bien que nous n’ayons pas à nous en soucier pour l’ardoise de demain, j’aime aussi ces gars pour l’ardoise du week-end. Étant donné que leurs jeux se traduisent bien les uns par rapport aux autres, il n’est pas difficile pour eux de jouer avec le même coup que d’habitude.

Justin Suh / Doug Ghim (7500 $): À un moment donné aujourd’hui, ils avaient la tête tout seuls – par deux coups. Cela n’a pas duré longtemps car un doublé au 9e trou après avoir fait quatre birdies consécutifs a déraillé leur tour mais toujours en forme. Une arrivée dans le Top 10 donnerait à Suh un autre départ lors de l’événement de la semaine prochaine. Bien sûr, une victoire ferait bien plus. Voyons si nous pouvons faire chauffer ces gars demain tôt et monter dans le classement. Choix sournois du PGA DFS pour la troisième manche

Michael Gligic / Vincent Whaley (6 600 $): Cela a été un peu une année de rupture pour Gligic, qui a presque remporté l’épreuve de la République dominicaine. Il est venu un peu court, mais il est toujours un grand finisseur en tant que PGA Tour Pro de deuxième année. Whaley a également connu une bonne saison, après avoir effectué cinq coupes consécutives. Faites correspondre les deux ensemble, et cela semble être une équipe formidable qui peut se nourrir du jeu solide de l’autre au cours du week-end. DraftKings et FanDuel Fill-Ins pour Zurich Classic Kyle Stanley / KH Lee (7500 $) Brandt Snedker / Keith Mitchell (7300 $)

