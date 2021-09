Tour de Bretagne 2021 en direct : comment regarder toutes les étapes cyclistes en ligne de n’importe où

Mark Cavendish (Deceuninck – Quick-Step), Wout van Aert (Team Jumbo – Visma) et Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) sont quelques-uns des noms vedettes du 17e Tour de Grande-Bretagne, qui emmène le peloton sur un 1 310 km de trajet de Penzance à Aberdeen via le Pays de Galles et le nord de l’Angleterre. Rejoignez-nous pour un tour pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct du Tour de Grande-Bretagne 2021 et regarder le cyclisme UCI WorldTour en ligne de n’importe où. Nous avons également des informations sur les horaires des étapes du Tour de Grande-Bretagne de cette année.

La course est revenue avec une nouvelle vigueur après son annulation l’année dernière, l’itinéraire offrant de nombreuses premières, notamment des débuts pour Cornwall, Hawick et Aberdeen, et le Pays de Galles accueille également deux étapes complètes pour la première fois.

Et le premier d’entre eux est particulièrement excitant : un rare contre-la-montre par équipes. Nous n’avons pas pu en regarder beaucoup ces derniers temps, et la route de 18,2 kilomètres de Llandeilo au Jardin botanique national du Pays de Galles n’est que le deuxième TTT à figurer dans le Tour de Grande-Bretagne moderne.

L’étape Queen suit, emmenant les coureurs au-delà du parc forestier de Coed y Brenin et du parc national de Snowdonia, jusqu’au sommet du Great Orme à Llandudno, une montée brutale qui récompense ses conquérants avec une vue imprenable sur la côte nord du Pays de Galles.

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir pour regarder une diffusion en direct du Tour de Grande-Bretagne 2021 de n’importe où.

Comment regarder une diffusion en direct GRATUITE du Tour de Grande-Bretagne au Royaume-Uni

Chaque étape de la course est diffusée au Royaume-Uni sur ITV4, ce qui signifie que tout le monde peut regarder une diffusion en direct du Tour de Grande-Bretagne en utilisant la plate-forme ITV Hub de la chaîne. Assurez-vous simplement d’avoir une licence de télévision britannique valide, bien sûr.

Pour plus de commodité de visualisation en déplacement, ITV Hub dispose d’une excellente application qui est disponible sur presque tout ce qui se branche de nos jours – il suffit de lui faire une recherche sur votre choix de mobiles, tablettes, décodeurs, certains téléviseurs intelligents, consoles et plus.

La plupart des étapes commencent entre 10h30 et 11h BST, mais vous pouvez faire défiler vers le bas pour le programme complet.

En vérité, les fans de cyclisme basés au Royaume-Uni n’ont que l’embarras du choix, la course devant également être présentée par Eurosport, GCN+ et Discovery+.

Bien sûr, cela ne sert à rien de payer lorsque vous pouvez vous connecter gratuitement à ITV4, mais il convient de rappeler qu’Eurosport, GCN+ et Discovery+ proposent tous de nombreuses courses tout au long de l’année.

Un abonnement à Eurosport coûte 6,99 £ par mois ou 39,99 £ pour une année entière ; le service de streaming GCN+ coûte également 6,99 £ par mois ou 39,99 £ par an ; et le forfait Discovery+ Entertainment and Sport coûte 6,99 £ par mois ou 59,99 £ par an.

Si vous êtes hors du Royaume-Uni mais que vous souhaitez toujours vous connecter, assurez-vous d’installer un VPN afin de pouvoir continuer à accéder aux services de streaming britanniques de n’importe où.

Comment regarder le Tour de Grande-Bretagne 2021 depuis l’extérieur de votre pays

Si vous souhaitez regarder le Tour de Grande-Bretagne mais que vous êtes loin de chez vous et que la couverture est géobloquée, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour y accéder (en supposant que vous n’enfreignez pas les conditions générales d’un diffuseur, bien sûr) . Vous serez peut-être surpris de voir à quel point c’est simple à faire.

Utilisez un VPN pour obtenir une diffusion en direct du Tour de Grande-Bretagne de n’importe où

ExpressVPN est actuellement le meilleur VPN au monde

Nous avons testé des dizaines de VPN et pensons qu’ExpressVPN est tout simplement le meilleur. Rapide, sécurisé et intuitif à utiliser, Express vous permettra de diffuser les derniers films à succès et des émissions télévisées dignes de frénésie en un rien de temps. De plus, il est pris en charge par des dizaines d’appareils, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPad, tablettes et bien d’autres.

Vous pouvez l’essayer gratuitement dès maintenant avec une garantie de remboursement de 30 jours. Mieux encore, si vous décidez de abonnez-vous à ExpressVPN et optez pour leur forfait annuel, vous bénéficierez de 49% de réduction sur le prix habituel ainsi que 3 mois supplémentaires LIBRE – une valeur assez incroyable vraiment.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Une fois que vous l’avez, tout ce que vous avez à faire est d’activer votre VPN, de sélectionner un emplacement de serveur dans votre pays, puis d’aller sur le site Web/l’application du diffuseur et de regarder comme si vous étiez de retour à la maison.

Calendrier et heures de début du Tour de Grande-Bretagne 2021

Étape 1 – dimanche 5 septembre à 11 h BST, 6 h HE, 20 h AEST Étape 2 – lundi 6 septembre à 11 h BST, 6 h HE, 20 h AEST Étape 3 (TTT) – mardi 7 septembre à 13 h 05 BST, 8 h 05 HE, 10 h 05 pm AEST Étape 4 – mercredi 8 septembre à 10 h 30 BST, 5 h 30 HE, 19 h 30 AEST Étape 5 – jeudi 9 septembre à 11 h 30 BST, 6 h 30 HE, 20 h 30 AEST Étape 6 – vendredi 10 septembre à 10 h 45 BST, 5 h 45 h HE, 19 h 45 AEST Étape 7 – samedi 11 septembre à 10 h 45 BST, 5 h 45 HE, 19 h 45 AEST Étape 8 – dimanche 12 septembre à 10 h 30 BST, 5 h 30 HE, 19 h 30 AEST

Comment regarder le Tour de Grande-Bretagne 2021: les détails de la diffusion en direct du cyclisme aux États-Unis

Les fans de cyclisme basés aux États-Unis peuvent diffuser en direct le Tour de Grande-Bretagne avec un abonnement GCN+, qui coûte 8,99 $ par mois ou 49,99 $ par an.

Les heures de départ varient, mais vous devrez vous préparer à quelques nuits endormies, car la plupart des étapes commencent à 6 h HE / 3 h HP ou plus tôt. Vous pouvez trouver l’horaire plus haut sur la page.

Et si vous êtes actuellement hors des États-Unis mais que vous souhaitez regarder la course, n’oubliez pas d’explorer la route VPN décrite ci-dessus.

Comment regarder le Tour de Grande-Bretagne 2021: le cyclisme en direct en Australie

Vous pouvez vous connecter au Tour of Britain Down Under avec un abonnement GCN+, qui coûte 12,99 $ par mois ou 64,99 $ par an.

Les heures de départ varient, mais la plupart des étapes débutent vers 19h30 AEST. Vous pouvez trouver le calendrier ci-dessus.

Si vous n’êtes pas actuellement à Oz, vous pouvez télécharger un VPN pour vous connecter à votre couverture à domicile de la course de n’importe où.

Comment regarder le Tour de Grande-Bretagne 2021 : cyclisme en direct au Canada

Vous connaissez le score maintenant. Les Canadiens peuvent également suivre le Tour de Grande-Bretagne en direct via GCN+, qui coûte 11,99 $ par mois ou 59,99 $ par année.

Les heures de départ varient, mais vous devrez vous préparer à quelques nuits endormies, car la plupart des étapes commencent à 6 h HE / 3 h HP ou plus tôt. Vous pouvez trouver le calendrier du Tour de Grande-Bretagne plus près du haut de cet article.

Vous n’êtes pas au Canada pour capter ce flux GCN+ ? Eh bien, vous connaissez maintenant la réponse… l’utilisation d’un VPN est le moyen de vous assurer de ne manquer aucun moment.

