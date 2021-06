Tour de France 2021 – Van der Poel gagne en solo et est le nouveau leader

Dans les années 1970, le festival annuel de Knebworth était une sorte d’institution britannique, attirant régulièrement plus de 100 000 personnes sur le terrain de cette demeure seigneuriale du Hertfordshire pour voir certains des meilleurs groupes du monde. L’année 1978 n’a pas fait exception et a été présentée comme « A Midsummer Nights Dream ». Les billets […] More