Tour de France 20211 – Pogacar : “C’est un privilège de défendre le titre”

in

22/06/2021

Le à 13:21 CEST

.

A quatre jours du départ du Tour de France à Brest, le Slovène Tadej pogacar (UAE Emirates) est en bonne condition physique et confiant pour affronter “le privilège de revenir sur le Tour pour défendre le titre” qu’il a remporté en 2020 avec seulement 21 ans.

“C’est un privilège de revenir sur le Tour en tant que champion en titre. Cela a été une année difficile pour de nombreuses personnes et nous sommes impatients de donner à chacun 3 semaines de course passionnante”, a déclaré le chef d’équipe émirati.

PogacarLe joueur de 22 ans apparaîtra sur la ligne de départ soutenu par les résultats obtenus cette saison, notamment le Tour des Emirats Arabes Unis, le Tirreno Adriatico, Liège Bastoña et le Tour de Slovénie.

« Jusqu’à présent, mon année s’est très bien passée et j’ai hâte de commencer ce Tour avec une bonne préparation et de bonnes conditions. J’ai confiance en moi et en mon équipe, nous sommes impatients de relever le défi.

UAE Team Emirates a dévoilé l’équipe qui participera au Tour de France du 26 juin au 18 juillet, avec un mélange de grimpeurs et d’experts du terrain plat pour soutenir le Slovène.

La formation est composée de – Tadej pogacar (SLO), Rafal Majka (POL), Davide Formolo (ITA), Brandon McNulty (ETATS-UNIS), Marc Hirschi (SUI), Mikkel bjerg (VACARME), Bûcher Vegard Laengen (NOR) et Rui Costa (POUR).

Le team manager sera espagnol Joxean Fernández Matxín, qui sera accompagné dans les tâches techniques par Andrej Hauptman Oui Simone pedrazzini.

« Notre objectif pour cette année est clair : nous essaierons de défendre le titre qui Tadej pogacar a gagné l’année dernière, nous avons donc construit une équipe autour de lui. Nous avons un bon mélange de jeunes et d’expérience à soutenir Tadej avec un bloc solide de grimpeurs et aussi des couloirs solides pour les routes plates », a-t-il noté Fernandez Matxin.

L’entraîneur basque considère que le travail ne sera pas facile, puisque « les autres équipes nous marqueront beaucoup, mais nous sommes confiants et nous savons qu’un grand résultat est à la portée de Tadej et l’équipe”.