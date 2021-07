Tour de France : Cavendish ou évasion

16/07/2021 à 12:18 CEST

HONORAIRES AU GAGNANT DE LA DIX-NEUVIÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE 2021

vendredi 16 juillet

La plus grande histoire de rédemption du cyclisme en 2021 a été signée au Tour de France. Mark Cavendish va terminer avec un minimum de quatre victoires d’étape, en plus du maillot vert de régularité. Le Britannique était il y a un an un banshee incapable de sprinter manquant de confiance en tout ce qui avait fait de lui le meilleur sprinteur du 21e siècle, selon les statistiques. Le courtier a reçu une offre de salaire minimum afin qu’il ne sorte pas par la porte arrière. Deceuninck, l’équipe la plus puissante du peloton, n’a jamais rien attendu de lui, l’inscrivant pour des courses de troisième ligne.

Cavendish, petit à petit, récupérait le coup de pédale et gagnait des étapes. Il en a remporté quatre dans le Tour de Turquie et en a réalisé un de plus dans le Tour de Belgique, cette fois contre d’importants rivaux. Quoi qu’il ait fait, le Britannique était hors du Tour de France, puisque Deceuninck avait l’actuel maillot vert de l’édition précédente, Sam Bennett. L’Irlandais a cependant eu plus que des mots avec les managers de l’équipe pour le renouvellement de son contrat – ils ne lui ont pas donné l’argent qu’il voulait – mettant tout le monde en échec après avoir été rayé du gala pour une prétendue blessure au genou à une semaine de le début de l’épreuve. C’est alors que le Deceuninck, peut-être plus pour une question commerciale que pour la foi en ses possibilités, décide de mettre Cavendish dans l’équipe.

Le Britannique a répondu à la confiance donnée par quatre victoires dans les quatre sprints dans lesquels il a été en lice. Cavendish a lié Eddy Merckx à 34 victoires pour la première place des victoires du Tour et a deux autres balles pour briser la marque. La première se situe aujourd’hui à l’arrivée à Libourne sur un parcours totalement plat, mais long et ardu avec 208 kilomètres. Nous verrons si votre équipe est capable de contrôler la course afin que nous puissions vous donner l’opportunité de sprinter et de gagner à nouveau. Ce fait est payé en plusieurs fois [2.50] étant une excellente option. A noter que Cavendish possède le meilleur lanceur du peloton en un Michael Morkov qui a terminé deuxième de la dernière arrivée massive et dispose d’un quota de [21.00].

Derrière l’Anglais on retrouvait le dernier rescapé des rapides d’Alpecin qui réalisait un doublé dans la deuxième étape. On parle d’un Jasper Philipsen qui a un quota [8.00] et qu’il est le seul à avoir battu Cavendish dans un sprint au printemps. Après le Belge, on retrouve un Wout van Aert qui n’a pas brillé comme prévu dans les Pyrénées et qui cherchera un triomphe de consolation à [15.00].

Il est évident que le poids du contrôle de la journée retombera sur un Quick Step que je n’aurai peut-être pas le punch de neutraliser seul en courant. Nous pensons que l’arrivée de quelques évadés n’est pas une chimère et pour cela nous allons attirer des hommes combatifs à qui nous confierons le triomphe. Le jeune Brent van Moer est un excellent choix pour [34.00], comme l’a fait son professeur Thomas de Gendt pour [67.00]. On parle des coureurs du Lotto, l’équipe qui est venue laisser le sprint triomphe sur un plateau pour Caleb Ewan et qu’il peut repartir à vide s’il ne s’échappe pas aujourd’hui. Il sera intéressant de voir comment ils contrôlent toute la journée des rivaux qui ne veulent pas partir sans une victoire partielle de l’équipe.