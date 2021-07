Tour de France : Vingegaard déchaîné

14/07/2021 à 00h28 CEST

mercredi 14 juillet

Depuis quelques jours, la force de Tadej Pogacar dans le Tour de France est remise en cause par divers cyclistes. Celui qui a fait le plus peur au Slovène a été Jonas Vingegaard, inconnu jusqu’à ce Tour de France, qui a dû prendre les rênes du Jumbo avant l’abandon de Primoz Roglic. Le Danois a récupéré le champion en titre de l’épreuve de France au Mont Ventoux et espère faire de même dans la deuxième étape pyrénéenne avec la collaboration de son sbire le plus en forme : Wout van Aert.

Togacar a plus de cinq minutes d’avance et espère également gagner du temps dans le contre-la-montre de l’avant-dernière journée, il n’est donc pas excessivement inquiet que le Danois puisse casser la course et mettre du temps à éclaircir une lutte pour le podium où cinq coureurs sont à moins d’une minute d’intervalle. L’étape compte 179 kilomètres avec la dureté concentrée dans la partie finale, où le Peyresoude, Val Louron sera gravi et elle se terminera par la catégorie spéciale du Portet (16,3 kilomètres à 8,7%). Nous parlons de ports avec beaucoup de tradition dans le Tour de France et nous pensons que la hauteur qu’ils monteront à 2 209 mètres pourrait être un facteur déterminant.

Comme nous l’avons déjà analysé, nous voyons un Vingegaard très fort qui se négocie à [5.00] étant une grande opportunité de marché. Un Pogacar – le grand favori par quota [3.50]- Il l’a emmené en deux kilomètres pendant près d’une minute au Mont Ventoux, même s’il perdrait plus tard son avantage dans la descente. Cette fois, il finit au sommet, offrant à Vingegaard une excellente option pour briller comme peu de fois dans sa jeune carrière. Nous pensons que le leader du Tour appliquera l’économiseur, même si on ne sait jamais avec son ambition démesurée à 22 ans.

Comme il s’agit d’un dernier port en hauteur, on ne peut ignorer la représentation latine de ce triomphe d’étape, à commencer par un Richard Carapaz qui commerce à [9.00] ou Rigoberto Urán à [17.00]. Si l’on croit qu’une évasion peut être réussie avec les Colombiens, ne perdons pas de vue Nairo Quintana -très combatif dans ce Tour- au quota [17.00] ou un Miguel Ángel López qui se présente à [21.00] avec Movistar cherchant désespérément à gagner une étape.

Étant le 14 juillet, vous savez déjà que c’est une fête nationale en France et nous n’excluons donc pas les attaques à la sortie pour recevoir des applaudissements faciles. Si l’évasion est autorisée à aller loin, ne perdons pas de vue les options locales de David Gaudu. [21.00] ou Julian Alaphilippe à [71.00]. Ce sont les principaux candidats d’un pays qui continuera sans trouver de successeur à Bernard Hinault comme dernier vainqueur national en 1985, mais qui leur offre une étape qui sent bon la gale au classement général.