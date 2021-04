Tour des Alpes – Yates prend la tête

20/04/2021 à 16:47 CEST

.

L’anglais Simon Yates (BikeExchange) a donné une superbe leçon de puissance qui lui a valu le triomphe et la tête dans la deuxième étape du Tour des Alpes, disputée entre Innsbruck et Feichten im Kaunertal, sur une distance de 121,5 kilomètres.

Yachts (Bury, 28 ans), vainqueur de la Vuelta 2018, attaqué dans l’avant-dernier port, à 45 kilomètres de l’arrivée, a laissé tous ses rivaux plantés et s’est lancé dans un voyage en solo qui lui a permis de lever les bras en vainqueur absolu, avec un temps de 3h.17.43.

Un coup de hache puissant qui a accusé le défenseur du titre, le Russe Pavel Sivakov (Ineos), deuxième au but à 40 secondes, et encore plus d’autres candidats tels que Dan Martin (Israël Start Up), Alexandre Vlasov (Astana) et l’Équateur Jefferson Cepeda (Androni), qui a traversé à 58 secondes. Pello Bilbao Oui Nairo Quintana Il restait 1,42 minute au sommet.

Première victoire de la saison pour Simon Yates, montrant que sa préparation pour le Giro va de mieux en mieux. En ce moment, il est le leader du Tour des Alpes à ses débuts dans la course avec 45 secondes de plus Sivakov et 1.04 en ce qui concerne Dan Martin.

Suivez le Tour des Flandres sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

L’Espagnol Pello Bilbao (Bahreïn Victorieux) n’a pas pu être le meilleur dans la dernière ascension et au général il est dixième à 1,52 minutes, en même temps que Quintana.

YACHTS, UNSTOPPABLE

Franchi Yachts le coup du haut avec 18 secondes de plus Sivakov, Quintana Oui Carthy, transformé en poursuivants uniques jusqu’à ce que quelques autres se joignent. Le colombien et Carthy Ils ont perdu la corde en descendant, ils ont donc été dépassés et dépassés par Sivakov, Vlasov, Dan Martin, Hindley et l’Équateur Jefferson Cepeda, maintenant des trackers uniques.

Yachts Il a regardé droit devant lui à la montée finale de Feichten im Kaunertal (11 km à 5%) seul, laissé, chargé d’une foi inébranlable et inconscient de ce qui s’est passé derrière son dos. Avec 45 secondes d’avance, le leader de BikeExchange a réussi.

De derrière il s’est rebellé Sivakov, le champion en titre atteint en 2019. Il a réussi à libérer ses compagnons, mais n’a pas atteint Yachts, qui a eu le temps de célébrer sa première victoire de l’année. Le Britannique a émis un avertissement sur sa forme physique pour le Giro d’Italia qui débutera le 8 mai.

Ce mercredi, la troisième étape emmènera le peloton d’Imst à Naturno avec un parcours de 162 kilomètres.