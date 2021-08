08/12/2021

La Tour d’Espagne 2021 Elle débute ce samedi à Burgos et se terminera le 5 septembre avec un autre “chrono” en l’occurrence à Saint-Jacques-de-Compostelle au lieu de la traditionnelle finale sur la Plaza de la Cibeles à Madrid. Comme d’habitude la manche espagnole présente un profil montagneux bien que les sprinteurs auront une certaine chance. Le premier point chaud de la course sera à Almería et ce devrait être les Asturies où la course commence à être condamnée.

ETAPE 1 : Burgos-Burgos (contre-la-montre de 7,1 kilomètres)

L’étape part de la célèbre cathédrale de Burgos avec un parcours urbain dans la ville castillane où les différences entre les candidats au général ne devraient pas être excessives, bien que de purs grimpeurs comme Egan Bernal ou Mikel Landa puissent donner quelques secondes à des cyclistes comme le Champion olympique du contre-la-montre Primoz Roglic.

ÉTAPE 2. Caleruega-Burgos (Gamonal), 166,7 kilomètres

Le deuxième jour est présenté avec un itinéraire plat à travers la province de Burgos pour se terminer aux portes de la capitale de Burgos. Une journée pour prendre position et pour découvrir les sprinteurs inscrits à l’épreuve, qui ne peuvent manquer les quelques opportunités qui s’offrent à eux.

ÉTAPE 3. Santo Domingo-Picón Blanco, 202,8 kilomètres de long

La montagne arrive ! Et il le fait au premier changement avec un but à Picón Alto, sur les hauteurs de la ville d’Espinosa de los Monteros. Attention à la chaleur que vous pouvez faire à Burgos avec une montée finale qui est commune sur la route Vuelta a Burgos et est connue par des cyclistes comme Mikel Landa, récent vainqueur de la manche castillane. Les rampes de Picón Blanco atteignent 17%.

ÉTAPE 4. Le Burgo de Osma-Molina de Aragón, 163,9 kilomètres

Nous commençons par une manche espagnole qui entrecoupe une journée de plat avec une journée de montagne. Pour cette raison, dans la quatrième étape, les plaines reviennent à la course pour relier les territoires de Burgos à ceux de Guadalajara avec un autre sprint en vue.

ÉTAPE 5. Tarancón-Albacete, 184,4 kilomètres

Une journée de punition, même si le profil plat peut être trompeur puisque la chaleur peut autant punir le peloton, sur une piste sans ombre, que s’il y avait des montagnes en chemin. Journée d’usure au cours de laquelle vous devrez bien vous hydrater et surtout être conscient que le vent ne souffle pas à Albacete et provoque les “fans” typiques avec des coupures dans le groupe qui se forment à plusieurs reprises sur le chemin de la ville de La Manche.

ETAPE 6. Requena-Cullera, 158,3 kilomètres

La Vuelta de ces dernières années, à l’exception du passé si différent car couru en automne, est toujours le théâtre d’évasions avec des cyclistes qui ne comptent pas pour le classement général et qui sont animés par les équipes les plus fortes de la course. Pour cette raison, dans cette sixième étape, de courte distance, il ne serait pas étrange que la première échappée arrive, bien qu’avec des attaques parmi les favoris dans la montée finale vers le château de Cullera.

ÉTAPE 7. Gandia-Balcón de Alicante, 152 kilomètres

Court mais très dur ; C’est ainsi que cette septième étape pourrait être définie à travers les montagnes d’Alicante et finale dans le Balcón de Alicante sans précédent avec six ports et une opportunité pour les puissants cyclistes de la course au-delà de l’évasion probable qui décide du vainqueur du jour.

ÉTAPE 8. Santa Pola-La Manga, 173,2 kilomètres

Avec un circuit touristique et avec la compagnie de la Méditerranée, il faudra une bonne partie de la journée prendre conscience de la force du vent, de peur qu’il ne détruise le peloton et n’annule la possibilité attendue d’une arrivée massive.

9ème étape. Puerto Lumbreras-Alto de Velefique, 188 kilomètres

Jour clé de la Vuelta, un jour d’attaque obligatoire pour ceux qui veulent gagner la Vuelta avec deux ports importants d’Almería, le Collado Venta Luisa et l’Alto de Velefique où sera défini le vainqueur du jour. Bien que la situation géographique puisse induire en erreur, à Velefique, les températures sont généralement beaucoup plus basses que d’habitude, presque typiques des Pyrénées. Au sommet, il y aura une récompense pour les cyclistes de penser que le lendemain ils n’ont pas d’étape et que tout le monde pourra se reposer à Almería.

10ème étape. Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria, 189 kilomètres

D’Almería à Malaga, territoire andalou, et un port appelé Almáchar, avec le sommet à 15 kilomètres de la ligne d’arrivée avec suffisamment de caractère pour briser un sprint massif et une arrivée en groupe, au début de la deuxième semaine avec une possible évasion en vue.

11ème étape. Antequera-Valdepeñas de Jaén, 133 kilomètres

Journée très courte. Si les équipes puissantes le souhaitent, personne ne bougera du peloton jusqu’à ce que l’étape soit définie sur les routes défoncées de Jaén et la montée vers le port de Locubín avant d’attaquer les rues escarpées de Valdepeñas de Jaén, avec une arrivée idéale pour Alejandro Valverde en bonne forme.

12ème étape. Jaén Cordoue, 175 kilomètres

Ce sera la dernière journée entièrement andalouse avec le soi-disant port à 14% à 19 kilomètres de Cordoue où il existe une possibilité, même minime, d’empêcher une arrivée au sprint.

13ème étape. Bélmez-Villanueva de la Serena, 203,7 kilomètres

La Vuelta arrive dans la ville natale du basketteur José Manuel Calderón avec une étape de plus de 200 kilomètres et avec la punition de la forte chaleur qui sera en Estrémadure fin août. Une fuite qui pourrait briser un sprint massif n’est pas exclue.

14ème étape. Don Benito-Pico Villuercas, 165,7 kilomètres

Étape 100% Estrémadure avec l’arrivée à 1 580 mètres d’altitude, au sommet de Guadalupe où les meneurs du général devront redemander du jeu et définir des positions avec une attaque.

15ème étape. Navalmoral de la Mata-El Barraco, 197,5 kilomètres

La Sierra de Ávila sera le protagoniste de cette 15ème étape avec quatre passages en cours de route et une arrivée à El Barraco, la ville natale des disparus José María ‘Chava’ Jiménez et Carlos Sastre, vainqueur du Tour 2008. L’étape sera diffusée dans son intégralité à la télévision. Vient ensuite le deuxième et dernier jour de repos, mais avec transfert à Santander pour commencer la troisième et dernière semaine de course.

16ème étape. Laredo-Santa Cruz de Becana, 180 kilomètres

L’étape cantabrique de la Vuelta est appelée à décider d’une cassure tant que les équipes avec des sprinteurs, du moins celles encore en course, ne veulent pas exercer de contrôle pour parier la victoire dans le dernier sprint de la Vuelta 2021.

17ème étape. Unquera-Lagos de Covadonga, 185,8 kilomètres

Les Asturies reviennent à la Vuelta avec l’un des temples de la course, les lacs de Covadonga, célèbres et peut-être l’un des principaux « monuments » cyclotouristes d’Espagne. Cette étape cache une surprise sans précédent dans la course : le circuit final autour de Cangas de Onís avec la montée à Collada Llomena avant d’attaquer les pentes des Lacs.

18ème étape. Salas-Alto del Gamoniteiru, 162,6 kilomètres de long

L’étape reine de la Vuelta 2021 devrait rendre l’étape générale très claire à travers les ascensions traditionnelles asturiennes telles que San Lorenzo, La Cobertoria et El Cordal avant de préparer les jambes pour la montée à Gomoniteiru, un véritable colosse cycliste de 14,6 kilomètres, à la moyenne de 9,8% et des rampes qui atteignent 14,5%… pour sortir les couacs des coureurs.

19ème étape. Tapia-Monforte de Lemos, 191,2 kilomètres

Journée de mi-montagne avec le vainqueur se définissant dans une escapade avec des cyclistes qui auront affronté les journées asturiennes en pensant à la Galice et à la possibilité de remporter une victoire à Monforte de Lemos, à deux jours de la fin de la course.

20ème étape. Sanxenxo-Mos, 202,2 kilomètres

Longue journée pour faire du vélo et rejoindre Mos, à la périphérie de Vigo, avec cinq cols dont la montée finale vers Castro de Herville, une étape conçue par Óscar Pereiro, vainqueur du Tour 2006, à travers les territoires habituels où il s’est entraîné.

21ème étape. Padrón-Santiago de Compostela, (contre-la-montre) de 33,8 kilomètres

Le rêve de l’organisation serait que le général arrive sans définition claire à Saint-Jacques-de-Compostelle, en partant de Padrón, où l’on sait déjà qu’il y a une route qui démange et une autre ne l’est pas. La Vuelta 2021 se terminera devant la cathédrale de Santiago, la fin de la route et trois semaines de compétition.