Tour d’horizon de Barcelone: ​​Liverpool veut Pedri, Neymar le dernier, le Barça plus proche de Sergio Agüero

Liverpool veut Pedri

Nous commençons par l’un des passe-temps préférés des médias anglais: relier les joueurs de Barcelone et du Real Madrid aux équipes de Premier League. Cette fois, c’est The Mirror qui dit que le milieu de terrain du Barça Pedri est une cible pour Liverpool, qui connaît une mauvaise saison et cherche des renforts pour l’équipe.

Bien qu’il vienne de signer Thiago Alcântara, le journal affirme que Jürgen Klopp est très intéressé par la signature de Pedri, âgé de 18 ans, qui pourrait remplacer Georginio Wijnaldum si le Néerlandais rejoignait le Barça gratuitement. Mais il n’y a pas beaucoup de vérité dans celui-ci: Joan Laporta est amoureuse de Pedri et le gardera au club même s’il a besoin d’un nouveau contrat amélioré cet été après une seule saison.

Continuer.

Neymar “ ressent la pression ” de Messi, Barça

La prochaine rumeur vient du journal français L’Équipe, qui affirme que Neymar a gelé ses pourparlers de prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain et est prêt à demander un transfert de retour à Barcelone si le club exprime son intérêt.

Neymar attend apparemment que Lionel Messi officialise sa décision de rester au club, et le Brésilien veut désespérément jouer à nouveau avec le capitaine du Barça. Le journal dit que Neymar a subi des pressions «presque quotidiennement» par le Barça et Messi pour reconsidérer son avenir, mais un accord serait difficile à conclure avec les problèmes financiers du Barça.

Ousmane Dembélé, en tant que puce commerciale, pourrait attirer le PSG, mais ils voudraient également des frais importants que le Barça ne peut pas tout à fait se permettre pour le moment.

Sergio Agüero se rapproche du mouvement du Barça

La première page de Diario SPORT pour mardi présente Sergio Agüero de Manchester City, et les Blaugrana sont prêts – selon le rapport – à approcher à nouveau Agüero pour essayer de le convaincre de rejoindre le club sur un transfert gratuit.

SPORT dit que le Barça fera une offre «raisonnable» à l’attaquant de City, dans l’espoir qu’il choisisse de déménager en Catalogne plutôt que de rester en Premier League. Chelsea est étroitement lié à Agüero depuis que son départ de City a été officiellement annoncé.