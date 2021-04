Tour d’horizon des avis: les AirTags exploitent la puissance de l’écosystème Apple pour une expérience utilisateur intelligente et sécurisée

Les premiers déballages et critiques sont sortis pour le nouveau traqueur d’objets intelligents AirTag d’Apple et les premières impressions sont positives – soulignant le bon fonctionnement des produits, la fluidité de l’intégration avec l’iPhone et les logiciels d’Apple, la sécurité réfléchie incluse, et plus encore.

Les AirTags seront précommandés demain, le 23 avril à 5 ​​h, heure du Pacifique, et avant cela, nous avons des expériences pratiques détaillées sur le nouveau produit.

Alors que les AirTags seront très utiles pour trouver des objets perdus à l’intérieur avec une expérience de recherche de précision, dans son examen, The Verge a fait un jeu de cache-cache à grande échelle dans une «ville inconnue».

Après une demi-heure de marche, je l’ai finalement trouvé. Il se tenait au coin d’une rue sans aucune circulation piétonnière, ce qui signifiait que les signaux intermittents que j’ai reçus détaillant son emplacement provenaient de deux iPhones dans des voitures qui roulaient. C’est impressionnant.

Dans l’ensemble, Dieter Bohn de The Verge estime qu’AirTag «est le produit le plus Apple que j’ai vu depuis un moment». Et bien que le choix d’opter pour le blanc ne résiste peut-être pas aussi bien à une utilisation réelle au fil du temps, il dit également qu’ils sont intelligents, capables et «fonctionnent très bien».

iJustine a présenté un déballage, une configuration transparente et une chasse au trésor principalement en intérieur mettant en évidence l’expérience de recherche incroyablement précise de l’AirTag grâce à la puce U1. Elle a trouvé qu’ils «fonctionnaient parfaitement dans l’écosystème Apple».

Pendant ce temps, MKBHD a donné l’expérience de recherche de précision 9/10 et l’a qualifiée de «plutôt douce». Mais il a appelé l’expérience lorsque vous avez perdu quelque chose de plus loin la partie la plus impressionnante d’AirTag. Lorsque vous entrez en mode Perdu, Apple exploite en privé tous les autres iPhones pour vous aider à localiser votre article. Et même les smartphones Android peuvent lire un AirTag pour obtenir les informations du propriétaire et, espérons-le, les aider à le leur renvoyer.

Une critique de MKBHD était de noter «J’aurais aimé qu’elle soit un peu plus mince…» et a noté que d’autres entreprises comme Tile auront l’avantage d’offrir une variété de facteurs de forme.

Rene Ritchie s’est entretenu avec quelques dirigeants d’Apple pour poser des questions détaillées sur les AirTags, couvrant la confidentialité / la sécurité, l’accessibilité, le partage familial, etc. Notamment, pour l’instant, un compte Apple ID peut fonctionner avec 16 AirTags.

Et UrAvgConsumer a été assez impressionné par sa première expérience pratique pour dire: «Avant, je parlais uniquement de Tile, mais maintenant, bébé AirTags.»

Image du haut via iJustine

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: