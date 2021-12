Tour d’horizon des derniers joueurs sur la liste COVID-19

Alors que la NFL entre dans la dernière ligne droite du calendrier 2021, la ligue a été secouée par COVID-19 d’une manière qu’elle ne l’avait pas été depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Lundi, la NFL a enregistré 37 tests de joueurs positifs au total, selon Adam Schefter d’ESPN, soit le nombre le plus élevé de tests positifs depuis le début de la pandémie. Ce nombre a été éclipsé mardi lorsque 38 autres joueurs ont été testés positifs, portant le total à 75 au cours des deux premiers jours de la semaine.

Le nombre de joueurs ajoutés aux listes de réserve/COVID-19 n’a pas ralenti depuis, avec les Cleveland Browns, les Los Angeles Rams et l’équipe de football de Washington parmi les plus durement touchées, toutes les équipes se battant pour le positionnement en séries éliminatoires.

En réponse, la NFL reprogramme les matchs (au grand dam de certaines équipes). Schefter rapporte que le match des Browns contre les Raiders de Las Vegas sera déplacé de samedi à lundi. Le match de Washington contre les Eagles de Philadelphie et celui des Rams contre les Seahawks de Seattle seront tous deux déplacés de dimanche à mardi.

Cela survient un jour après que la NFL a ajusté ses protocoles COVID-19 :

« À compter de maintenant, tous les clubs mettront en œuvre des mesures préventives qui se sont avérées efficaces : masquage quel que soit le statut vaccinal, réunions à distance ou en plein air, élimination des repas en personne et absence de visiteurs extérieurs lors des déplacements en équipe. Nous continuerons d’encourager fortement les injections de rappel comme protection la plus efficace. Enfin, et sur la base de conseils d’experts, nous ajusterons les exigences de retour à la participation pour ceux qui se sont remis de COVID-19. Tous ces changements sont ancrés dans notre approche fondée sur les données et la science, la sécurité étant notre objectif numéro un pour l’ensemble de la communauté de la NFL. »

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des raisons pour lesquelles de telles mesures étaient nécessaires ; un aperçu des matchs de cette semaine impliquant des équipes dans la chasse aux éliminatoires et qui ont un impact sur les joueurs de ces matchs récemment arrivés sur la liste Réserve/COVID-19. Celui-ci sera mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

Las Vegas Raiders at Cleveland Browns (déplacé du samedi au lundi, 17 h HE)



Raiders : 1 match derrière la Wild Card finale

Browns: 1 match derrière les Ravens dans l’AFC North et à égalité pour la dernière Wild Card (Colts, Bills tiennent le bris d’égalité)

Joueurs clés des Browns : S Grant Delpit, P Jamie Gillan, DB Ronnie Harrison, DB Troy Hill, TE Austin Hooper, RB Kareem Hunt, DB John Johnson, QB Case Keenum, WR Jarvis Landry, QB Baker Mayfield, DT Malik McDowell, G Wyatt Teller, T Jedrick Testaments

Joueurs de profondeur sortis : LB Tony Fields, G Drew Forbes, CB AJ Green, DE Takkarist McKinley, DE Ifeadi Odenigbo, LB Jacob Phillips, LB Mack Wilson

Équipe de football de Washington contre les Eagles de Philadelphie (déplacé du dimanche au mardi, 19 h HE)



Washington: à égalité pour la dernière Wild Card (détient le bris d’égalité contre les Vikings, les Eagles, les Falcons, les Saints)

Acteurs clés de Washington : DT Jonathan Allen, QB Kyle Allen, DB Kamren Curl, DB Kendall Fuller, QB Taylor Heinicke, DT Matt Ioannidis, T Cornelius Lucas, DE James Smith-Williams, DE Montez Sweat

Joueurs de profondeur sortis: DB Troy Apke, LB Milo Eifler, DB Darrick Forrest, LB Khaleke Hudson, C Tyler Larsen, LB David Mayo, TE Sammis Reyes, DT Tim Settle, WR Cam Sims, RB Wendell Smallwood, DE Casey Toohill, DL Daniel Wise

Eagles: à égalité pour la dernière Wild Card (Washington, les Vikings tiennent le bris d’égalité)

Joueurs clés des Eagles : WR Quez Watkins

Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams (déplacé du dimanche au mardi, 19 h HE)



Seahawks : 1 match de retard sur Wild Card

Joueurs clés des Seahawks : RB Alex Collins, WR Tyler Lockett

Rams : 1 match derrière les Cardinals dans la NFC West et tête de série numéro 1 dans la NFC

Joueurs clés des Rams : WR Odell Beckham, DB Donte Deayon, DB Jordan Fuller, T Rob Havenstein, RB Darrell Henderson, TE Tyler Higbee, NT Sebastian Joseph, LB Von Miller, DB Jalen Ramsey, LB Troy Reeder

Joueurs de profondeur sortis: T Tremayne Anchrum Jr., DB Antoine Brooks Jr., DB Terrell Burgess, G Jamil Demby, G Bobby Evans, DB Jake Gervase, DB Grant Haley, LB Justin Hollins, TE Brycen Hopkins, DB Juju Hughes, T Alaric Jackson, LB Justin Lawler, TE Johnny Mundt, LB Ogbonnia Okoronkwo, DB Kareem Orr, LB Christian Rozeboom

Cardinals de l’Arizona contre Lions de Détroit (dimanche, 13 h HE)



Cardinaux : à égalité pour le meilleur record en NFC (Packers, Buccaneers organisent le bris d’égalité)

Joueurs clés des Cardinals : C Rodney Hudson

Lions : éliminés

Joueurs clés des Lions : DB Tracy Walker, RB Jamaal Williams

Joueurs de profondeur sortis : DB Jalen Elliott, DB Mark Gilbert, DB Ifetu Melifonwu, DB Bobby Price

Jets de New York contre les Dolphins de Miami (dimanche, 13 h HE)



Jets : éliminés

Joueurs clés des Jets : WR Elijah Moore

Joueurs de profondeur sortis : WR Jeff Smith, LB Hamsah Nasirildeen, DB Justin Hardee

Dauphins : 1 match derrière la Wild Card finale

Joueurs clés des Dolphins : DB Jevon Holland, WR Jaylen Waddle

Joueurs de profondeur sortis : RB Phillip Lindsay

Cowboys de Dallas contre Giants de New York (dimanche, 13 h HE)



Cowboys : 1 match derrière le meilleur record en NFC

Giants : 2 matchs derrière la Wild Card finale

Joueurs clés des Giants : DB Adoree’ Jackson, DB Xavier McKinney, WR Kadarius Toney

Joueurs de profondeur: LB Cam Brown, DB JR Reed, DB Aaron Robinson, WR John Ross, LB Oshane Ximines

Bengals de Cincinnati contre Denver Broncos (dimanche, 16 h 05 HE)



Bengals: 1 match derrière les Ravens dans l’AFC North, à égalité pour la dernière Wild Card (Bills et Browns détiennent le bris d’égalité)

Joueurs clés des Bengals absents : DB Chidobe Awuzie

Joueurs de profondeur sortis: LB Clay Johnston

Broncos : à égalité pour la Wild Card (Colts, Bills, Browns, Bengals tiennent le tie-break)

Joueurs clés des Broncos : LB Malik Reek

Joueurs de profondeur: RB Mike Boone, DB PJ Locke

Packers de Green Bay aux Ravens de Baltimore (dimanche, 16 h 25 HE)



Packers : à égalité pour le meilleur record en NFC (tenir le bris d’égalité contre Bucs, Cardinals)

Acteurs clés des Packers : NT Kenny Clark

Ravens : Menez les Browns et les Bengals par 1 match dans l’AFC Nord

Joueurs clés des Ravens : DB Chuck Clark

Joueurs de profondeur: C Trystan Colon

Saints de la Nouvelle-Orléans à Tampa Bay Buccaneers (Football du dimanche soir)



Saints : à égalité pour la dernière Wild Card (Washington, Vikings, Eagles, Falcons tiennent le tie-break)

Les saints clés sortis : L’entraîneur-chef Sean Payton

Buccaneers : à égalité pour le meilleur record en NFC (les Packers tiennent le tie-break)

Minnesota Vikings contre Chicago Bears (Football du lundi soir)



Vikings : à égalité pour la dernière Wild Card (Washington détient le bris d’égalité)

Joueurs clés des Vikings : DE Danielle Hunter

Joueurs de profondeur sortis: WR Dan Chisena, RB Alex Mattison, WR Dede Westbrook

Bears : 2 matchs derrière Wild Card

Joueurs clés des Bears : T Larry Borom, DB Eddie Jackson, WR Allen Robinson, DB Duke Shelley

Joueurs de profondeur: DB Artie Burns, QB Andy Dalton, DT Mario Edwards, NT Eddie Goldman, LB Joel Iyiegbuniwe, TE Jesse James, RB Ryan Nall

Chiefs de Kansas City contre les Chargers de Los Angeles (football du jeudi soir)



Chiefs: tête de série no 1 de l’AFC et avance de deux matchs sur les Chargers de l’AFC West (après jeudi.

Joueurs clés des Chiefs : LB Willie Gay, DT Chris Jones

Joueurs de profondeur sortis : TE Joe Fortson, WR Josh Gordon

Chargers: mène la course Wild Card par 1/2 match contre les Colts, Bills, Browns, Bengals, Broncos (après jeudi)

Joueurs clés des Chargers : T Rashawn Slater