Tour d’horizon des fans de course • Norris «ne fait pas d’histoires» s’il n’égale pas les 100 pôles d’Hamilton

Lando Norris dit qu’il est peu probable qu’il égalera l’exploit de Lewis Hamilton de marquer 100 pole positions. Les deux pilotes ont commencé leur carrière en F1 chez McLaren, mais comme l’a souligné Norris, l’équipe était plus compétitive lorsque Hamilton a fait ses débuts pour eux il y a 14 ans.

«C’est incroyablement impressionnant de voir qu’il a réussi», a déclaré Norris. «J’ai en quelque sorte l’intention de réaliser peut-être un jour une telle chose. Je suppose que nous sommes dans une position légèrement différente de celle où il a commencé sa carrière en Formule 1, donc je ne suis pas dérangé si je ne le fais jamais.

«Mais je pense que regarder quelque chose comme ça et voir ce qui est possible en Formule 1 et à quel point il est un pilote incroyable. C’est plutôt cool de courir avec lui de temps en temps et de le faire courir sur la piste. Alors félicitations à lui et je suis sûr qu’il y en a beaucoup d’autres cette année qu’il pourra bientôt obtenir.

Aston Martin se modernise assez bien pour atteindre Q3 – Vettel

Après avoir raté de peu la Q3, Sebastian Vettel estime qu’Aston Martin a les performances nécessaires pour atteindre la dernière étape des qualifications après avoir reçu les améliorations dont son coéquipier Lance Stroll a bénéficié le week-end dernier.

«Eh bien, c’est un peu mieux», dit Vettel, «mais comme vous l’avez vu, il ne manquait pas grand-chose aujourd’hui. Nous nous sommes simplement retrouvés du mauvais côté. Malheureusement, le dernier train de pneus, j’ai besoin de comprendre pourquoi, mais j’ai eu du mal à les mettre en température pour démarrer le tour et j’ai perdu un peu là-bas. Alors, évidemment, c’est proche, là où nous en sommes. Les petites choses, les petits écarts font une grande différence. »

Vettel s’alignera 13e sur la grille pour la course d’aujourd’hui, avec son coéquipier Lance Stroll 11e.

Schumacher confiant que Haas pourra se battre pour le deuxième trimestre de 2021

Bien que Haas ait déjà tourné son attention vers 2022 sans qu’aucune mise à niveau de la voiture de cette année ne soit prévue, Mick Schumacher pense que l’équipe a encore le potentiel de faire des apparitions au deuxième trimestre de 2021.

«C’est un objectif tout à fait réaliste», déclare Schumacher. «De toute évidence, je serais malheureux si ce n’était pas le cas cette année. Nous insistons toujours pour cela. De toute évidence, il y aura des pistes qui viendront peut-être plus notre chemin. Nous étions assez proches de Kimi [Raikkonen] regardant avec le recul. Je pense donc que nous pouvons être très heureux et pleins d’espoir pour une Q2 dans les dix-huit prochaines courses.

100 pole positions pour @LewisHamilton est une figure puissante qui confirme sa maîtrise de l’unique tour de vol. Il y a une pureté simple à des statistiques comme celles-ci qui seront perdues une fois que les courses de qualification Sprint arriveront. # F1 #SpanishGP – Keith Collantine (@keithcollantine) 8 mai 2021

100 PÔLES! Je ne peux même pas commencer à décrire ce que cela fait. Je ne peux pas remercier suffisamment l’équipe et tout le monde à l’usine pour tout ce qu’ils ont fait pour nous aider à franchir cette étape incroyable. Je me sens tellement humble et très reconnaissant. Cela ressemble à ma première victoire à nouveau 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2 – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 8 mai 2021

En ce jour en F1

70 aujourd'hui: Gary Anderson, qui a écrit la Jordan 191 pilotée par Michael Schumacher, Alex Zanardi (ci-dessus) et d'autres Né ce jour-là en 1951: le designer de Formule 1 Gary Anderson, dont les voitures comprenaient la Jordan 191 Michael Schumacher a fait ses débuts en

