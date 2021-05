Tour d’horizon des fans de course: Tsunoda «regrette» les commentaires de Barcelone

En résumé: Yuki Tsunoda a l’intention de prendre un nouveau départ au Grand Prix de Monaco ce week-end après une mauvaise manche en Espagne.

Tsunoda «réinitialisé» pour éviter de répéter l’explosion de Barcelone En plus d’abandonner au premier tour des qualifications en Espagne, Tsunoda s’est excusé après avoir laissé entendre que lui et son coéquipier Pierre Gasly n’avaient pas reçu le même équipement.

S’adressant aux médias hier, Tsunoda a admis qu’il avait toujours des regrets du tour précédent et avait l’intention d’aborder ses débuts à Monaco avec un nouvel état d’esprit.

«C’est une nouvelle piste et, surtout à Barcelone, j’ai eu une semaine de course vraiment difficile et je ne veux plus recommencer, [have] ce genre de semaine de course dans le futur. Alors je dois juste réinitialiser. »

La frustration de Tsunoda au cours du week-end dernier est également apparue dans son commentaire à l’équipe sur sa radio. “Surtout en qualifications et à la radio, je ressens vraiment beaucoup de regrets dans ma tête”, a-t-il déclaré. «Même maintenant, je ne veux tout simplement pas recommencer et je dois réinitialiser à partir de là.»

Nent reprend les droits de télévision néerlandais sur la F1 à Ziggo

Nent – le Nordic Entertainment Group – a été choisi comme nouveau diffuseur de Formule 1 aux Pays-Bas, selon .. L’accord de 30 millions de dollars apportera le service de streaming officiel F1 TV à ses téléspectateurs. Le diffuseur actuel Ziggo a confirmé plus tôt cette semaine que son accord n’avait pas été renouvelé.

Jessica Hawkins a signé en tant que pilote ambassadrice pour Aston Martin

Hawkins participera cette année à la W Series. Jessica Hawkins, pilote de course et cascadeur de la série W, a assumé un rôle au sein de l’équipe de Formule 1 d’Aston Martin en tant que pilote ambassadrice. Sebastian Vettel a salué sa nomination, affirmant qu’il espérait que Hawkins offrirait de nouvelles perspectives au sein de l’équipe.

«Je pense qu’elle sera occupée à courir en W Series, mais je pense que c’est un excellent ajout et je pense qu’elle peut probablement ajouter quelque chose auquel nous n’avons pas pensé», a-t-il déclaré. «J’espère qu’elle acquiert également de l’expérience dans notre simulateur. Je pense que c’est toujours formidable d’avoir l’opinion de quelqu’un d’autre sur tout ce que vous faites.

La déclaration de l’équipe a indiqué que le rôle de Hawkins se concentrera initialement sur les relations publiques et le travail de marketing impliquant ses sponsors.

Hawkins aspirait à être une coureuse au début de sa carrière, mais a manqué de financement sans se hisser loin dans l’échelle de la monoplace. Elle est devenue pilote de cascade pour le cinéma et la télévision et est connue pour avoir établi le record de vitesse du monde de la tondeuse à gazon en enregistrant 186 km / h (116 mph) sur un épisode de Top Gear.

Elle a relancé sa carrière de pilote en se qualifiant pour la saison inaugurale de W Series. Se classant 11e, elle a pu continuer à la deuxième saison de la série junior entièrement féminine et testée à Anglesey cette semaine.

Dixon dirige la deuxième journée de pratique de l’Indy 500

Dixon a remplacé Power au sommet des chronosScott Dixon a été le plus rapide lors de la deuxième journée d’essais pour l’Indianapolis 500, établissant une meilleure vitesse moyenne de 365,045 km / h (226,829 mph).

Les groupes de qualification de Formule 2 décidés pour Monaco

La Formule 2 revient pour son deuxième week-end de la saison à Monte-Carlo. La série nourricière se qualifie en deux groupes séparés à Monaco.

Cela a été fait par les numéros de pilotes. En F2, les pilotes se voient attribuer des numéros consécutifs classés par équipe, ce qui signifie qu’un représentant de chaque équipe apparaîtra dans chaque groupe.

Le groupe un sera composé des pilotes impairs: Robert Shwartzman, Guanyu Zhou, Dan Ticktum, Liam Lawson, Christian Lundgaard, Richard Verschoor, Guillaume Samaia, Marcus Armstrong, Ralph Boschung, Alessio Deledda et Marino Sato.

Le groupe deux sera composé de leurs coéquipiers pairs: Oscar Piastri, Felipe Drugovich, Jehan Daruvala, Juri Vips, Theo Pouchaire, Lirim Zendeli, David Beckmann, Roy Nissany, Gianluca Petecof, Bent Viscaal et le retour de la série Jack Aitken.

Chaque groupe se rendra sur la piste pour une session de 16 minutes jeudi. Le groupe un se déroulera à 13h20 heure locale, le groupe deux à 13h44.

