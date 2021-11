Tour d’horizon des financements : Second Avenue de Nick Hanauer soutient l’entreprise de boîtes-cadeaux ; prise en charge de l’application Alzheimer

Laura Jennings, PDG et fondatrice de Knack. (Photo de coup)

Voici notre dernier aperçu des dernières nouvelles sur les investissements dans les startups dans le nord-ouest du Pacifique.

– La startup de cadeaux en ligne Knack a annoncé un tour d’investissement de 3,5 millions de dollars de série A dirigé par Second Avenue Partners. Dans le cadre de l’accord, Nick Hanauer, co-fondateur de Second Avenue et champion de l’équité économique, rejoindra le conseil d’administration de Knack.

Les autres investisseurs incluent Sugar Mountain, l’entreprise alimentaire fondée par Kurt Dammeier de Beecher’s Handmade Cheese, et des anges anonymes. Le cycle soutiendra les investissements dans la technologie des infrastructures.

L’essentiel: Seattle’s Knack propose des coffrets cadeaux soigneusement emballés. Les acheteurs choisissent un prix et un thème (séjour, félicitations, vacances, accueillir un bébé, etc.) ou créent une boîte sur mesure. Certains articles proviennent d’entreprises dirigées par des femmes, appartenant à des personnes de couleur ou mettant l’accent sur la durabilité.

Dons en ligne immersifs : La startup a sorti la semaine dernière un nouveau produit, Knest by Knack. L’outil permet aux donneurs de cadeaux de créer une page en ligne avec des photos, des vidéos, des logos et des messages associés à une sélection limitée d’articles Knack parmi lesquels un destinataire de cadeaux peut choisir. L’entreprise cible les dons aux particuliers, aux entreprises et aux entreprises.

L’équipe: La PDG Laura Jennings a précédemment déclaré à . qu’elle avait créé Knack en 2015 pour offrir une expérience plus stimulante aux acheteurs. Jennings a été un investisseur et a été vice-président de Microsoft pendant 13 ans, se terminant en 2001. Elle a amorcé l’entreprise jusqu’à ce tour.

Hanauer a été l’un des premiers investisseurs dans Amazon et aQuantive, qui ont été vendus à Microsoft pour 6,4 milliards de dollars, entre autres succès entrepreneuriaux. Il a créé l’incubateur de politiques publiques Civic Ventures et est un commentateur fréquent qui réclame des impôts et des salaires plus élevés.

L’entreprise compte 75 employés permanents à temps plein et 100 employés saisonniers supplémentaires qui contribuent à l’épanouissement.

Traction: Il existe d’autres sociétés proposant des coffrets cadeaux en ligne, mais Knack s’est imposé dans l’espace. La société rapporte un chiffre d’affaires annuel de 20 millions de dollars.

Les co-fondateurs de SupportTree, Mark Tarbutton, à gauche, et Alan Allison. (SoutienTree Photos)

– Il y a terriblement peu de support technique disponible pour les personnes, les familles et les soignants confrontés à la maladie d’Alzheimer, mais la startup de Seattle SupportTree aimerait aider à changer cela.

L’essentiel: Lorsqu’une personne atteinte d’Alzheimer vit dans son propre domicile, elle a besoin de l’aide de proches aidants et/ou de professionnels pour s’assurer de répondre à ses besoins et d’assurer sa sécurité. L’application de SupportTree aide les soignants à communiquer entre les personnes qui apportent leur soutien, à planifier et à coordonner les activités et à trouver des ressources supplémentaires.

Le financement : SupportTree a reçu 50 000 $ de Maude’s Ventures, une organisation fournissant un financement de démarrage pour les innovations dans les soins de la démence.

Les fondateurs: La startup a été lancée cette année par Mark Tarbutton, qui a une formation en marketing, et l’ingénieur logiciel Alan Allison. Tous deux ont été personnellement touchés par la maladie d’Alzheimer : la mère de Tarbutton est la principale soignante de son père, qui a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer à un stade précoce en 2015, et la tante d’Allison avait la maladie avant sa mort.

Tarbutton a déclaré qu’il était difficile pour sa mère de demander de l’aide à ses amis et à sa famille.

« Les soignants perçoivent souvent la demande d’aide comme un aveu ou une défaite », a-t-il déclaré.

Public cible: Le duo a décidé de créer l’application principalement pour les aidants familiaux, mais trouve une demande pour un produit qui sert également les aidants professionnels et les résidences-services qui ont besoin de collaborer et de communiquer au sein des groupes communautaires. Le site générera des revenus en référant des services professionnels aux aidants dans le besoin.

L’application SupportTree est actuellement en phase de test bêta et sera publiée au début de l’année prochaine.