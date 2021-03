Tour d’horizon: transformez votre écran d’accueil iOS avec ces packs d’icônes inspirés du Macintosh de 1984

Les packs d’icônes personnalisés pour iOS et iPadOS sont devenus très populaires avec les modifications apportées aux raccourcis dans iOS 14. Aujourd’hui, nous avons un tour d’horizon de quelques magnifiques packs d’icônes iOS inspirés du Macintosh 1984 et de la version originale de macOS.

Tous ces packs ont une palette de couleurs noir et blanc minimaliste. Les icônes et logos modernes ont été repensés en pixel art. Certains packs incluent même des widgets. Si vous vous sentez nostalgique, vous devez les essayer.

Il y a 45 magnifiques icônes de pixel art dans Système 1 conçu pour s’intégrer parfaitement aux illustrations originales de Susan Kare. Ce pack d’icônes comprend également quatre widgets qui fonctionnent avec Scriptable. Vous pouvez en trouver un pour la durée de vie de la batterie, l’heure, le calendrier et même un pour la crypto-monnaie.

La majeure partie de ce pack d’icônes est composée d’applications Apple de première partie, mais le concepteur a créé des icônes pour quelques-unes des applications tierces les plus populaires.

Système 1 est au prix de seulement 6 $, et le concepteur promet plus de mises à jour du pack d’icônes sur la route.

Le designer Ben Vessey a créé un vaste pack d’icônes appelé iOS (vieille école) avec plus de 100 icônes à thème rétro différentes. La meilleure partie de ce pack est l’inclusion de thèmes clairs et sombres. Il existe même quelques options différentes pour les fonds d’écran.

Ce pack comprend des icônes pour pratiquement toutes les principales applications tierces. Il ne devrait pas être trop difficile de compléter votre écran d’accueil rétro avec celui-ci. Ces icônes sont d’une grande valeur à seulement 3,99 £.

Le pack d’icônes iOS 128K comprend également deux thèmes différents, un pour le mode sombre et un pour le mode clair. Il y a 120 icônes dans ce pack et des options avec et sans bordure. Le pack comprend toutes les images, ainsi que des profils de configuration pour installer les icônes alternatives, vous n’avez donc pas besoin de voir la notification de raccourcis chaque fois que vous lancez l’application.

Comme toujours, veillez à installer des profils sur votre appareil. Vous pouvez vérifier ce qu’il y a à l’intérieur d’un profil directement dans l’application Paramètres, bien que le site indique clairement que la seule chose dans ces profils est les clips Web qui sont créés. Mais comme l’achat comprend également les images, vous pouvez également les utiliser directement avec des raccourcis sans installer les profils. Pour seulement £ 2, il s’agit d’un achat indispensable pour les amateurs de Mac rétro.

