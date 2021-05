Tour d’horizon: voici comment fonctionne vraiment la fonction Center Stage de l’iPad Pro 2021

Les critiques de l’iPad Pro 2021 sont arrivées et nous pouvons enfin jeter un coup d’œil à cette tablette alimentée par M1 avec un écran mini-LED avant son lancement officiel ce vendredi. L’une des fonctionnalités exclusives de l’iPad Pro M1 est Center Stage, et nous savons maintenant comment cela fonctionne vraiment.

De nombreux critiques ont parlé de Center Stage, mais MacStories Federico Vitticci nous a donné la meilleure explication du fonctionnement réel de cette fonctionnalité, et MacStories a en fait créé une application personnalisée à l’aide de l’API Center Stage pour tester la fonctionnalité. Et c’est incroyable.

Pour que cette fonctionnalité Center Stage fonctionne, Apple a remplacé la caméra frontale de l’iPad Pro 2021 par un objectif Ultra Wide 12MP, ce qui signifie que cet iPad a un champ de vision de 122 degrés. Voici comment Apple décrit cette fonction:

La toute nouvelle scène centrale utilise la caméra ultra-large et l’apprentissage automatique pour changer la façon dont vous participez aux appels vidéo. Lorsque vous vous déplacez, il effectue automatiquement un panoramique pour vous garder centré dans le cadre. Lorsque d’autres personnes se joignent ou quittent l’appel, la vue s’agrandit ou fait un zoom avant. Center Stage fonctionne avec FaceTime et d’autres applications de visioconférence pour une expérience encore plus attrayante.

Mais, vous savez, il y a parfois une différence entre ce que dit Apple et son fonctionnement dans la vraie vie – mais pas cette fois. Selon Vitticci, il semble que «la caméra à l’intérieur de l’iPad bouge physiquement»:

Lorsque vous essayez pour la première fois Center Stage lors d’un appel vidéo, l’effet est à la fois étrange et charmant: au début, il semblera que la caméra à l’intérieur de l’iPad bouge physiquement, ou qu’un opérateur de caméra à distance contrôle secrètement la caméra ultra-large. pour vous garder bien encadré. Au lieu de cela, Center Stage est le résultat de la combinaison intelligente d’un champ de vision ultra-large et d’un recadrage en temps réel alimenté par l’apprentissage automatique.

Il a mené quelques expériences sur le fonctionnement de la fonction Center Stage. La première fois, par exemple, il s’est promené dans sa chambre et a vu comment la caméra frontale le suivrait. Cela a vraiment bien fonctionné.

Dans une autre expérience, il a essayé de voir comment la fonction Center Stage fonctionnerait lorsqu’il y a deux personnes dans le cadre. La caméra effectue un zoom avant et un zoom arrière pour mieux s’adapter aux deux personnes de la scène. Et ce qui est impressionnant, c’est que tout se passe très vite.

Dernier point mais non le moindre, il y a un fait amusant à propos de la caméra Ultra Wide. Il explique:

La vidéo commence par une photo vide de mon mur. Personne n’est encore entré dans la «zone de capture» de Center Stage et la caméra ne fait rien. Mais c’est là qu’une autre fonctionnalité clé de la scène centrale entre en jeu: la scène centrale peut «voir» les sujets avant qu’ils ne s’affichent à l’écran et immédiatement zoomer et faire un panoramique sur l’image pour se concentrer sur eux. Ce qui signifie que c’est quelque chose que Center Stage peut faire:

Il y a plus d’exemples de cette fonctionnalité ici, où vous pouvez lire sa critique complète.

Dans la critique de The Verge, Dieter Bohn montre qu’il y a une «mauvaise» chose à propos de la caméra, car elle est toujours positionnée «au mauvais endroit». Pour Dieter, et je suis d’accord avec lui, la caméra frontale doit être située comme si l’iPad Pro était toujours en mode paysage et non comme si vous teniez l’iPad comme vous le faites avec l’iPhone. Ainsi, même avec la fonction Center Stage activée, vous ressemblerez probablement à ceci dans un appel FaceTime / Zoom:

En conclusion, cette fonctionnalité est vraiment géniale et c’est l’une des principales raisons d’acheter un iPad Pro M1 ce vendredi. Alors que nous essayons toujours de quitter le statut de pandémie, Center Stage améliorera considérablement l’expérience de vidéoconférence. Étant donné que son API est disponible pour les développeurs tiers, ce n’est qu’une question de temps avant que toutes vos applications d’appel vidéo préférées utilisent cette fonctionnalité.

