Tour d’Italie: programme et où regarder à la télévision

Le cyclisme atteint l’un de ses rendez-vous les plus célèbres sur le circuit européen avec celui connu sous le nom de Italie spin, un rendez-vous incontournable pour les amoureux du cyclisme qui auront une durée qui se déroulera du 8 au 30 mai. Dans celui-ci, nous pouvons profiter de 21 étapes dans lesquelles les cyclistes devront gravir plus de 2000 mètres d’altitude dans certains. L’origine et la fin du Giro sont les mêmes: l’une des villes les plus importantes du nord de l’Italie.

Douze des étapes seront de montagne, sept autres seront plates et deux autres sont conçues pour être disputées contre la montre.

Suivez le Giro d’Italia sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Nous pouvons profiter du Giro d’Italia à travers Eurosport, il sera donc disponible via DAZN, la principale plateforme de streaming sportif et de VOD. De même, cela sera également possible sur GCN + (Global Cycling Network +), la plateforme entièrement dédiée au sport du deux roues.