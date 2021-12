Tour Doris Day, charmante maison californienne de style ranch de 5,7 millions de dollars du chanteur de Noël emblématique

Doris Day a chanté des dizaines de chansons de Noël au cours de sa carrière sur les chutes de neige, mais elle a étonnamment appelé une région de Californie où la neige ne tombe généralement pas, sa maison. Au cours des dernières années de sa vie, la chanteuse de « Christmas Song » et ses animaux de compagnie bien-aimés ont élu domicile dans une charmante maison de style ranch à Carmel, en Californie. La maison jaune était cotée à 7,4 millions de dollars après sa mort en 2019, mais a récemment été vendue 5,7 millions de dollars. Grâce aux photos de TopTenRealEstateDeals.com, nous pouvons avoir un bon aperçu de la maison, qui correspond à l’image joyeuse de Day à l’écran.

Au cours de la carrière de Day, elle a enregistré plusieurs chansons de Noël et a connu un grand succès en 1964 avec The Doris Day Christmas Album. Le disque comprenait des classiques bien-aimés tels que « Silver Bells », « I’ll Be Home For Christmas », « Winter Wonderland », « Have Yourself a Merry Little Christmas » et « White Christmas ». Elle a également enregistré « The Christmas Song » en 1947 et à nouveau pour son album de Noël. Les chansons de Noël de Day ne représentaient qu’une petite partie de sa carrière, puisqu’elle a enregistré plus de 650 chansons entre 1947 et 1967.

Day était l’une des stars hollywoodiennes les plus populaires des années 1950 et 1960 jusqu’à sa retraite du cinéma en 1968. Elle a également joué dans sa propre sitcom, The Doris Day Show, qui s’est déroulée de 1968 à 1973. Elle a passé le reste de sa vie en tant que un infatigable défenseur des droits des animaux. Le produit de la vente de sa maison Carmel est allé à la Doris Day Animal Foundation. Faites défiler pour une visite de la maison qu’elle a appelée chez elle pendant les 40 dernières années de sa vie.

L’extérieur charmant

(Photo : Wayne Capili/TopTenRealEstateDeals.com)

La maison s’étend sur neuf acres au sommet d’une colline et couvre 7 000 pieds carrés. Il surplombe la vallée du Carmel et le parcours de golf Quail Lodge. Il a une couleur jaune gaie partout, ce qui devrait rappeler aux fans les couleurs vives de ses meilleures comédies.

précédentsuivant

Coin salon avec cheminée

(Photo : Wayne Capili/TopTenRealEstateDeals.com)

La propriété, qui est couverte de chênes, comprend également une maison d’amis et une maison de gardien avec deux appartements. Alors que la maison et la maison d’hôtes sont principalement jaunes à l’extérieur, la guérite a ajouté des accents rouges qui ressortent. À travers les trois structures, il y a six chambres et neuf salles de bains. Les chambres offrent des vues impressionnantes, des balcons et des terrasses.

précédentsuivant

Vues incroyables de la salle à manger

(Photo : Wayne Capili/TopTenRealEstateDeals.com)

Carmel-by-the-Sea est un charmant village de la péninsule de Monterey qui attire depuis longtemps les artistes et les acteurs. Il est célèbre pour ses codes municipaux uniques, dont un qui interdit les restaurants-minute. Day a également aidé certains des codes centrés sur les animaux à se concrétiser, comme celui qui permet aux chiens de venir dans les restaurants et les magasins avec leurs propriétaires.

précédentsuivant

Doris Day peignant au coin du feu

(Photo : Wayne Capili/TopTenRealEstateDeals.com)

Day était l’une des dernières stars survivantes de l’âge d’or d’Hollywood. Elle est décédée en mai 2019 à 97 ans dans sa maison du Carmel. Après sa mort, des souvenirs de sa carrière ont généré près de 3 millions de dollars pour la Doris Day Animal Foundation, a déclaré Julien’s Auctions l’année dernière. L’une des plus grandes pièces était le cabriolet Ford classique de 1930 vu dans le talk-show de Day des années 1980, Doris Day’s Best Friends. La voiture s’est vendue 96 000 $.

précédentsuivant

Chambre des maîtres spacieuse

(Photo : Wayne Capili/TopTenRealEstateDeals.com)

La vente aux enchères comprenait également les quatre Golden Globe Awards de Day. Son prix de 1962 pour World Film Favorite – Female a été vendu 25 600 $. Elle a également remporté le même prix en 1958 et 1960. En 1989, elle a reçu le prix Cecil B. DeMille. Day n’a cependant jamais remporté d’Oscar et n’a été nominé qu’une seule fois. En 1960, elle a été nominée pour la meilleure actrice pour Pillow Talk.

précédentsuivant

Une autre vue de la salle à manger

(Photo : Wayne Capili/TopTenRealEstateDeals.com)

Day reste une figure bien-aimée, mais la Fondation Doris Day n’a organisé aucun service funéraire ni aucun monument commémoratif après sa mort, selon ses souhaits. Day était en bonne santé jusqu’à ce qu’elle contracte un cas grave de pneumonie avant sa mort. Elle était entourée de ses proches, dont ses « précieux quatre pattes », a déclaré sa fondation. Les 39 films de Day incluent Romance on the High Seas, Young Man with a Horn, On Moonlight Bay, Young at Heart, Love Me or Leave Me, The Pyjama Game, Pillow Talk, Midnight Lace, Lover Come Back et The Glass Bottom Boat.

précédent