Tour du chapeau parfait Harry Kane

13/11/2021 à 16h41 CET

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a signé un triplé parfait lors de la victoire (5-0) contre l’Albanie : ses trois buts étaient avec la jambe droite, la gauche et la tête. Il est le premier joueur depuis David Platt, en 1993, à le réaliser avec l’équipe d’Angleterre lors d’un match officiel.

Le Britannique, qui a failli quitter le club londonien l’été dernier pour le Manchester City de Pep Guardiola, a dépassé Jimmy Graves (43) dans le classement des buteurs de tous les temps : l’attaquant a marqué 44 buts sur un total de 66 sélections et est déjà le quatrième meilleur buteur, derrière seulement Gary Lineker (48), Bobby Charlton (50) et Wayne Rooney (53).

3 – Harry Kane est le premier joueur à réussir un triplé parfait (tête, pied gauche, pied droit) pour l’Angleterre depuis David Platt en février 1993 contre Saint-Marin. Parfait. pic.twitter.com/hawzkCZjLi – OptaJoe (@OptaJoe) 12 novembre 2021

L’attaquant est en effet le deuxième meilleur buteur de toute la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 : Avec huit buts en sept matchs, seul l’attaquant néerlandais Memphis Depay mène avec un total de neuf en huit matchs. Bien qu’il n’ait pas vécu sa saison la plus marquante avec Tottenham, Kane est l’un des joueurs les plus décisifs de l’équipe anglaise.

L’Angleterre, virtuellement à la Coupe du monde Qatar 2022

Ceux de Gareth Southgate ont battu l’Albanie et sont virtuellement dans la prochaine épreuve de la Coupe du monde : Hormis une hécatombe majeure, l’Angleterre sera au Qatar 2022. Avec 23 points et trois points d’avance sur la Pologne à un match de la fin, les Anglais ont tout à faire pour sceller le ticket et être dans la Coupe du monde en tant qu’actuel vice-champion d’Europe.

Les Three Lions ont connu l’année la plus marquante de leur histoire et seule la défaite amère aux tirs au but de la finale de l’Eurocup a entaché leur croissance absolue. De la main de Gareth Southgate, fidèle à son pragmatisme, l’équipe britannique est aujourd’hui l’une des rivales les plus inconfortables et l’une des équipes de référence en Europe..