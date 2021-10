Tour Sophie Turner et le glamour 15,2 millions de dollars de Joe Jonas Valley Meadow LA Home

Joe Jonas et Sophie Turner sont peut-être connus pour leurs looks sur le tapis rouge, mais le goût chic du couple hollywoodien s’étend également à leurs transactions immobilières. L’actrice de Game of Thrones et l’artiste des Jonas Brothers ont récemment vendu leur domaine d’Encino, en Californie, qu’ils ont transformé en l’une des maisons contemporaines les plus étonnantes et luxueuses du sud de la Californie.

Avec deux ans de rénovations et l’aide du célèbre designer Jae Omar, le couple a acheté la maison en 2019 pour 14,1 millions de dollars et l’a cotée à 16,75 millions de dollars en juin, la vendant tout récemment pour 15,2 millions de dollars. Continuez à faire défiler pour jeter un coup d’œil à l’intérieur de la magnifique maison, gracieuseté de TopTenRealEstateDeals.com.

Paysage luxuriant

(Photo : Jae Omar Design)

Tout de suite, cette magnifique maison du sud de la Californie frappe les visiteurs par sa verdure luxuriante et son abondance d’espace extérieur. L’une des touches qui fait vraiment de l’aménagement paysager la vedette de cette maison est un chêne centenaire préservé directement au centre de la propriété, ombrageant à la fois la piscine et la terrasse extérieure.

Ouvert et aéré

(Photo : Jae Omar Design)

La même conception ouverte et aérée de l’aménagement paysager s’étend à l’intérieur. Avec de hauts plafonds et des vues sur l’extérieur, toutes les pièces sont grandes et peuvent accueillir de grandes réunions. Le parquet et les accents terreux font un effort supplémentaire lorsqu’il s’agit d’étendre la sensation de l’extérieur à l’intérieur, et l’espace de la maison donne une sensation de paix au domaine.

Salle pour se divertir

(Photo : Jae Omar Design)

Turner et Jonas sont parmi les plus grands noms d’Hollywood, il était donc logique qu’ils s’installent dans l’un des quartiers les plus recherchés du sud de la Californie. Située dans l’enclave Royal Oaks d’Encino à Los Angeles, la maison de 15 000 pieds carrés dispose de 10 chambres et 14 salles de bain, ainsi que d’un grand espace pour les amis et la famille.

Divertissement en plein air

(Photo : Jae Omar Design)

Avec le temps doux toute l’année dans le sud de la Californie, Turner et Jonas se sont assurés d’utiliser pleinement leur espace extérieur avec plusieurs endroits pour se divertir tout en profitant du soleil. D’une terrasse luxueuse avec une cheminée d’aspect naturel à un putting green et un projecteur extérieur pour les soirées cinéma, les choses à faire ne manquent pas dans cette magnifique maison.

Vues sur la piscine

(Photo : Jae Omar Design)

Un autre endroit pour profiter du soleil est la superbe piscine ou l’un des nombreux balcons ombragés qui la surplombent. Peut-être que vous vous baignez dans la piscine pour la nage en longueur ou dans le spa à proximité pour vous détendre, ou peut-être que vous profitez simplement du soleil sur l’une des nombreuses chaises longues chics au bord de la piscine.

Bains glamour

(Photo : Jae Omar Design)

L’une des 14 salles de bains de la maison est illustrée ci-dessus, combinant la sensation ouverte et aérée du reste de la maison avec les vibrations d’un spa haut de gamme. Prenez un bain dans la grande baignoire blanche surplombant l’aménagement paysager ou préparez-vous pour une nuit glamour en ville à la vanité contemporaine – ou visitez l’une des 13 autres salles de bains de la maison !

Maison d’hôtes

(Photo : Jae Omar Design)

Vous cherchez à recevoir des invités pour la nuit ? Cette magnifique maison est livrée avec une luxueuse maison d’hôtes de deux chambres également utilisée pour se divertir. La maison d’hôtes n’est peut-être pas la maison principale, mais a une atmosphère tout aussi aérée, avec des balcons ouverts et des fenêtres en verre donnant sur leur maison temporaire.

Chambres d’hôtes

(Photo : Jae Omar Design)

Assurez-vous que vos invités sont également prêts à faire la fête lorsqu’ils restent avec vous ! La maison d’hôtes est équipée d’un aquarium, d’une cave à cigares, d’un kegerator, de lumières disco de machine à brouillard et d’une station DJ. Peu importe qui reste avec vous, il y aura certainement quelque chose qui les intéressera.

