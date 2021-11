Tourisme spatial : faut-il interdire les vols de Musk, Bezos et Branson pour sauver la Terre ? | Sciences | Nouvelles

S’adressant à la BBC à propos de la course à l’espace, William a déclaré: « Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller et vivre. » Le 11 juillet, Sir Richard Branson, âgé de 70 ans, est entré dans l’histoire en devenant le premier milliardaire dans l’espace pour un coût déclaré de 841 millions de dollars, tandis que le vaisseau spatial de la société Blue Origin du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a été lancé neuf jours plus tard pour un coût estimé à 5,5 milliards de dollars.

Sir Richard a déclaré: « Ma mère m’a appris à ne jamais abandonner et à viser les étoiles. »

Un siège dans son Virgin Galactic vous coûtera actuellement 250 000 $.

Elon Musk n’a pas encore annoncé son intention de se tirer une balle loin de la Terre, mais sa société SpaceX est largement considérée comme le leader de l’industrie spatiale privée, et M. Musk a fait savoir que sa priorité absolue est de faire de l’homme une « espèce interplanétaire ».

Il a ajouté : « Je pense qu’il est important que l’humanité devienne une civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire, et il faudra beaucoup de ressources pour construire une ville sur Mars.

« Je veux pouvoir contribuer autant que possible à la ville sur Mars.

« Cela signifie juste beaucoup de capital. »

Jeff Bezos a emmené Mary Wallace « Wally » Funk, 82 ans, dans son vol spatial de 5,5 milliards de dollars – une femme qui a suivi une formation d’astronaute dans les années 60 mais qui s’est vu refuser la possibilité d’aller dans l’espace en raison de son sexe.

Depuis lors, Bezos a déclaré qu’il avait gagné plus de 100 millions de dollars en vendant des billets pour monter à bord de sa fusée.

Ce sont 100 millions de dollars qui, selon de nombreux scientifiques, auraient dû être investis dans la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes de société.

Il en coûterait 6 milliards de dollars pour sauver 41 millions de personnes qui mourront de faim d’ici la fin de 2021, selon le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley.

Il a écrit sur Twitter : « Hé, Richard Branson, Elon Musk et Jeff Bezos, tellement excités de vous voir concourir pour savoir qui sera le premier dans l’espace ! MAIS, j’adorerais vous voir faire équipe pour sauver les 41 millions de personnes qui sont sur le point de mourir de faim cette année sur Terre ! Cela ne prend que 6 milliards de dollars. Nous pouvons résoudre ce problème rapidement ! »

L’ancien secrétaire américain au Travail, Robert Reich, a tweeté : « Quelqu’un d’autre s’inquiète-t-il que des milliardaires organisent leur propre course à l’espace privé alors que des vagues de chaleur record déclenchent un » dragon des nuages ​​cracheur de feu « et cuisent à mort des créatures marines dans leurs coquilles? »

D’autres ont affirmé que M. Bezos aurait pu financer des vaccins Covid pour deux milliards de personnes dans les pays à faible revenu avec l’argent qu’il a dépensé pour aller dans l’espace pendant quatre minutes.

Il aurait également pu planter jusqu’à cinq milliards d’arbres ou financer des efforts humanitaires au Nigeria, en République démocratique du Congo, en Afghanistan, au Venezuela, au Yémen et dans la Corne de l’Afrique réunis.

Pensez-vous que le tourisme spatial devrait être interdit pour que la richesse soit canalisée vers l’amélioration de la Terre ? Donnez votre avis et votez.

Cependant, les magnats de l’espace se sont également engagés à aider à sauver le monde.

Lors de la COP26 mardi, M. Bezos a promis 1 milliard de dollars pour lutter contre le changement climatique avec son Bezos Earth Fund et a déclaré qu’il travaillait avec d’autres organisations philanthropiques pour protéger 30% des terres et des mers de la Terre d’ici 2030.

Il a ajouté : « On m’a dit que voir la Terre depuis l’espace change la lentille à travers laquelle vous voyez le monde, mais je n’étais pas préparé à ce que cela serait vrai.

« En regardant la Terre de là-haut, l’atmosphère semblait si mince, le monde si fini et si fragile.

« Maintenant, en cette année critique, et ce que nous savons tous être la décennie décisive, nous devons tous nous unir pour protéger notre monde.

« Le changement climatique nous donne une raison puissante d’investir dans la nature. »

Quelques jours auparavant, dimanche, le prince Charles avait rencontré le patron d’Amazon lors du sommet du G20 à Rome.

Le prince a exhorté M. Bezos et d’autres géants de l’entreprise à investir leur énorme richesse dans la sauvegarde de la planète en transformant les « belles paroles » en « actions plus fines ».

Le duc a souligné que les gouvernements peuvent investir des milliards dans des solutions vertes, mais que les entreprises peuvent investir des milliers de milliards – et qu’il est essentiel d’impliquer le secteur privé dans la lutte contre le changement climatique.

M. Bezos a ensuite posté sur Instagram : « Le prince de Galles est impliqué dans la lutte contre le changement climatique et la protection de notre beau monde depuis cinq décennies – bien plus longtemps que la plupart.

« Nous avons eu l’occasion de discuter de ces questions importantes à la veille de la #COP26 – à la recherche de solutions pour guérir notre monde, et comment le BezosEarthFund peut aider. »

Considérant qu’Amazon vaut 1,7 billion de dollars et que la valeur nette de M. Bezos est de 195,9 milliards de dollars, pensez-vous qu’un engagement de 1 milliard de dollars pour protéger l’environnement est suffisant ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

