Tourisme spatial : Pouvez-vous aussi voyager ? Voici tout ce que vous devez savoir

Le tourisme spatial est comme un rêve le plus fou pour beaucoup. Récemment, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a explosé dans l’espace lors du premier vol de sa société de fusées Blue Origin. Il est maintenant un deuxième milliardaire à piloter son propre vaisseau spatial. Le Nehru Science Center (Mumbai), en association avec l’Aeronautical Society of India, branche de Mumbai, a organisé une conférence en ligne sur le “Tourisme spatial : la prochaine frontière” le mardi 27 juillet 2021. Le Dr Punita Masrani, spécialiste en médecine aérospatiale, VM Medical Center, Mumbai, lors de la discussion en ligne, a pris note de divers aspects des voyages commerciaux dans l’espace lors de la conférence.

Dans la conférence en ligne, le Dr Punita a expliqué que le concept de tourisme spatial ou de voyage spatial commercial n’est pas nouveau et a également discuté de son histoire, de la conception de l’idée à la réalité. Le tourisme spatial est le voyage spatial à des fins récréatives, de loisirs ou d’affaires, a-t-elle déclaré. Citant l’exemple récent, elle a déclaré: «Le tourisme spatial a récemment fait la une des journaux à cause de deux milliardaires américains, Richard Bronsan et Jeff Bezos, qui sont allés dans l’espace en tant que touristes en utilisant leurs fusées et leurs avions personnels.

Le Dr Punita a déclaré que la NASA et l’Agence spatiale russe avaient déjà commencé à emmener des touristes pour des voyages dans l’espace, qualifiant le processus d’exorbitant et de strict. Un vaisseau spatial appelé Russian Soyouz emmenait des touristes tous les 6 mois. ‘Space Adventures a été la première agence dans le domaine du tourisme spatial. L’agence a été fondée par le milliardaire américain Richard Garriot en 1998. L’agence a proposé des voyages à bord des Soyouz Rockets russes, a déclaré le Dr Punita. Alors que la NASA et l’Agence spatiale russe arrêtaient le tourisme spatial, les industriels et les entrepreneurs pensaient pouvoir lancer des missions privées afin que de plus en plus de personnes puissent voyager dans l’espace. Cela a donné naissance au concept de tourisme spatial, a ajouté le Dr Punita.

Dennis Tito a été le premier passager d’un vol spatial commercial avant lequel seuls les astronautes sont allés dans l’espace à des fins de recherche, a déclaré le Dr Punita dans sa conférence. Tito est allé dans l’espace sur le lanceur russe Soyouz TMA en avril 2001. Mark Shuttleworth, Greg Olsen, Anoush Ansari, Charles Simony, Richard Garriott, Guy Laliberte étaient d’autres qui ont effectué des voyages rémunérés dans l’espace entre 2002 et 2009. Les voyageurs privés de l’espace a dû passer par des normes de sélection strictes, une formation approfondie et adopté des mesures pour contrer les défis, a-t-elle ajouté.

Le Dr Punita a également discuté en détail des différentes entreprises qui travaillent dans le domaine des voyages spatiaux privés. Elle a d’abord parlé de Blue Origin, qui a été créé en 2000 par le PDG/fondateur d’Amazon Jeff Bezos. La fusée réutilisable de Blue Origin, New Shepard, a récemment effectué avec succès son premier vol humain avec quatre citoyens privés à bord. L’équipage comprenait Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk et Oliver Daemen. La fusée New Shephard a décollé le 20 juillet 2021 de l’ouest du Texas, aux États-Unis.

SpaceX, qui est un constructeur aérospatial américain, fondé par Elon Musk, PDG de Tesla Motors en 2002. La société a développé le vaisseau spatial Dragon qui a été utilisé par les astronautes de la NASA pour se rendre à la Station spatiale internationale. Space X prévoit également d’envoyer des citoyens à la Station spatiale internationale pour un voyage rémunéré de 10 jours. Il prévoit également des voyages sur la Lune et sur Mars.

Le Dr Punita a également informé que la NASA a récemment autorisé des citoyens privés à se rendre à la Station spatiale internationale pour une courte visite. Des entreprises comme Axiom Space sont impliquées dans la formation d’astronautes privés. La société prévoit également une station spatiale privée à l’avenir.

Le Dr Punita a également présenté les terminologies de base impliquées dans le tourisme spatial comme les vols orbitaux, les vols sous-orbitaux, les orbites terrestres basses. Selon la Fédération Aéronautique Internationale, une altitude supérieure à 100 km au-dessus du niveau de la mer, c’est-à-dire que la ligne Kármán est l’espace. La même agence considère une altitude de 50 miles (80,47 km) comme altitude à qualifier de vol spatial.

Le Dr Punita a également informé que la Station spatiale internationale est une station spatiale modulaire en orbite terrestre basse (Thermosphère). La station a été établie en 1998. Il s’agit d’un projet de collaboration multinationale impliquant cinq agences spatiales participantes : NASA (États-Unis), Roscosmos (Russie), JAXA (Japon), ESA (Europe) et CSA (Canada).

DR. Punita, en concluant la conférence, a également expliqué que la science impliquait le risque, la sensibilisation, les préoccupations et le consentement médical éclairé qui sont des éléments essentiels du tourisme. Elle a en outre expliqué les conditions médicales possibles après le vol et l’impact des voyages dans l’espace sur le corps et le cerveau humains.

