Tourist dit que Newquay Cornwall devrait être sur la liste des voyages interdits | Royaume-Uni | Nouvelles

Ali Arnison a affirmé qu’elle et sa famille étaient incapables « d’échapper » à la foule de la ville balnéaire. Ils avaient parcouru plus de 360 ​​​​miles aller simple pour visiter les plages de Cornouailles la semaine dernière, mais sont partis tôt jeudi.

Écrivant sur Facebook, la vacanciere a même fait part de sa frustration d’avoir du mal à trouver des tables dans les restaurants et à acheter de la nourriture dans les supermarchés de la ville.

Et elle dit que Newquay devrait figurer sur la liste des voyages interdits au Royaume-Uni, avec les pays populaires rouge et ambre.

“J’ai dû rentrer tôt de Newquay. L’endroit doit être inscrit sur la liste des endroits interdits de voyage”, a écrit Ali.

Cornwall Live rapporte que le taux de Covid de Newquay est le double de celui des autres parties du comté.

Les chefs d’entreprise ont soutenu que cela n’était pas dû au tourisme.

Ali a déclaré: “Les restaurants remplissent toujours les gens. Des supermarchés ridiculement occupés sans personnel et des étagères vides.

“Même les plages isolées se soulevaient, mais aucune échappatoire à la foule. Je suis vraiment désolé pour les habitants.”

Cependant, les résidents de Cornwall ont récemment frappé les touristes en raison d’un pic de comportement antisocial, notamment celui d’un père qui a frappé un nettoyeur de rue. Yobs a jeté des chaises, des chaises longues et des parasols dans la piscine d’un hôtel lors d’un déchaînement “totalement dégoûtant” la nuit dernière.

Mais Kim Conchie, directeur général de la Chambre de commerce de Cornwall, a déclaré : « Nous ne devons pas en venir à la situation au Pays de Galles dans les années 1970 où ils ont incendié des résidences secondaires. Vous ne pouvez pas goudronner tout le monde avec le même pinceau.

“Les propriétaires de résidences secondaires qui n’achètent pas leurs produits et services à la population locale et ne contribuent pas à des choses comme les magasins et les pubs locaux, nous ne sommes pas satisfaits de cela.

“Mais Cornwall ouvre la voie en matière de tourisme durable et régénératif. Nous devons dire que ces personnes sont les bienvenues, mais c’est ainsi que nous voulons que vous agissiez – pour soutenir les entreprises et les services locaux.”

Les pays peuvent rejoindre les listes de voyage rouge et orange du gouvernement britannique sans préavis.

Ils ont été introduits plus tôt cette année alors que le pays commençait à rouvrir après le verrouillage.

L’Espagne est désormais sur la liste orange, mais le gouvernement conseille désormais aux touristes de retour d’utiliser un test PCR, au lieu de choisir d’utiliser un test de flux latéral à l’arrivée.