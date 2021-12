Tournafest obtient un financement de pré-amorçage de Rs 3,05 crores

Tournafest vise à créer une plateforme Esports collaborative et motivante où la découvrabilité et l’évolutivité sont fondamentales

Tournafest a obtenu un financement de pré-amorçage de 3,05 crores de Rs auprès d’un groupe d’investisseurs et d’investisseurs providentiels. Les investisseurs dans ce cycle incluent India Quotient, FirstCheque, Maninder Gulati (CSO mondial, Oyo Rooms), Abhinav Sinha (CPO et COO mondiaux, Oyo Rooms) et d’autres anges de premier plan. La start-up basée au Rajasthan a été fondée en avril 2021.

« À l’époque de nos études universitaires, les jeux n’étaient pas rationalisés et les tournois formels étaient pratiquement inconnus. Certes, une opportunité se cachait derrière cette question. Nous voulons réinventer le fonctionnement de l’écosystème Esports et évoluer vers la création d’une plateforme collaborative et motivante où la découvrabilité et l’évolutivité sont fondamentales. Nous pensons que les compétences de chaque joueur doivent être reconnues et respectées, et cette plate-forme offrira exactement cela à cette communauté en pleine croissance », ont déclaré Ayush Agarwal et Kaustubh Trivedi, fondateurs de Tournafest.

Ayush Agarwal et Kaustubh Trivedi sont assistés par Utkarsh Yadav, Arun Jhajharia et Shubham Bhardwaj pour conceptualiser et établir le Tournafest. L’équipe comprend des joueurs réguliers ayant une expérience de travail dans les diverses fonctions d’Esports ainsi que dans le marketing, la conception et le côté technique et logiciel.

Tournafest est exclusivement conçu pour la communauté de joueurs en croissance rapide de l’Inde. Il vise à fournir aux joueurs la possibilité de participer à des tournois et de s’entraîner à des scrims organisés par les principales communautés de jeu en Inde. Les joueurs font partie d’une communauté collaborative de passionnés et peuvent présenter leurs performances sur la plateforme. Dans le même temps, Tournafest permet aux organisateurs d’organiser des tournois Esports évolutifs de manière transparente et d’exposer leurs progrès vérifiés aux sponsors correspondants.

L’esport est progressivement devenu l’une des industries les plus lucratives de ces dernières années, en particulier après la pandémie. Le marché du jeu en Inde devrait être évalué à 7 milliards de dollars d’ici 2026 et a fait sa marque dans les tournois sportifs traditionnels tels que les Jeux asiatiques.

Pour que l’esport devienne démocratique, les tournois doivent quitter les pubs chics et entrer dans tous les téléphones de toutes les voies du pays, comme le cricket de rue du futur, a déclaré Anand Lunia, partenaire général, IndiaQuotient. « Ayush Agarwal et Kaustubh Trivedi sont des joueurs par cœur, des codeurs par compétences et des créateurs de plateformes par vision. IndiaQuotient les soutient pour rejoindre les ligues des premières plateformes de Bharat comme Sharechat, Bharat Agri et Lokal », a-t-il ajouté.

