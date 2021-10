Tournage d’Halyna Hutchings: la femme d’Alec Baldwin partage son soutien alors qu’il s’exprime

L’épouse d’Alec Baldwin, Hilaria, a partagé son soutien après le tournage d’Halyna Hutchins (Photo: . / Rex)

Alec Baldwin a été soutenu par sa femme Hilaria après avoir dénoncé la mort d’Halyna Hutchins.

L’acteur de 63 ans a déchargé une arme à feu sur le plateau de tournage de Rust le 21 octobre, tuant accidentellement le directeur de la photographie, 42 ans, et blessant le réalisateur Joel Souza.

Elle a été transportée à l’hôpital du Nouveau-Mexique où elle a ensuite été déclarée décédée.

Il a parlé aux journalistes pour la première fois depuis l’incident et a décrit Hutchins comme son « ami ».

Suite à ses commentaires, l’épouse de Baldwin, Hilaria, a partagé son soutien sur les réseaux sociaux, en publiant une photo montrant sa main posée sur celle de son mari.

« Je t’aime et je suis là », a-t-elle écrit en légende du téléchargement.

Plus tôt dans la journée, l’acteur de 30 Rock a abordé l’épreuve avec TMZ, expliquant que le département du shérif lui avait ordonné de ne faire aucun commentaire car une enquête est en cours.

«C’est une enquête active sur la mort d’une femme. Elle était mon amie. Elle était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel le réalisateur », a-t-il déclaré.

« Nous étions une équipe très, très bien huilée en train de tourner un film ensemble, puis cet horrible événement s’est produit. »

Baldwin a également révélé qu’il était en « contact constant » avec la famille de Hutchins et qu’il avait rencontré son mari Matthew et leur fils.

Les hommages ont afflué pour Halyna sur les réseaux sociaux après sa mort (Photo: .)

«Ce gars est submergé par le chagrin. C’est quelque chose qui… il y a des accidents fortuits sur les plateaux de tournage de temps en temps, mais rien de tel. C’est un événement sur un billion et il est donc sous le choc, il a un fils de neuf ans », a-t-il poursuivi.

«Nous sommes en contact permanent avec lui et nous sommes très inquiets pour sa famille et son enfant. Comme je l’ai dit, nous attendons avec impatience que le département du shérif nous dise ce que leur enquête a donné.

Baldwin, qui ne savait pas qu’il y avait une balle dans l’arme à feu, n’a pas été arrêté ni inculpé pour l’incident, mais a été interrogé par la police avec de nombreux autres.

La procureure du comté de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, et le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, ont discuté de la fusillade lors d’une conférence de presse mercredi, près d’une semaine après l’incident.

S’exprimant devant des journalistes au Nouveau-Mexique, Mendoza a souligné qu’ils travaillaient dur pour déterminer ce qui s’était passé et qu’il était encore trop tôt pour porter plainte concernant l’affaire.

Il a déclaré que des accusations pourraient être déposées à une date ultérieure si une cause probable était trouvée, et a confirmé que « personne n’a été exclu » jusqu’à présent.

« Je veux assurer aux victimes, à leurs familles et au public que nous menons une enquête approfondie et objective », a-t-il déclaré. « En référence aux accusations possibles, il est trop tôt dans l’enquête pour commenter les accusations à ce stade. »

«L’enquête se poursuivra et si le bureau du shérif détermine au cours de notre enquête qu’un crime a été commis et qu’une cause probable existe, une ou des arrestations seront effectuées et des accusations seront déposées.

« Sinon, nous terminerons notre enquête et pour l’enquête complète et les preuves au procureur de district pour examen. »

