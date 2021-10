Les autorités ont récupéré des armes à feu, des munitions et plus encore sur le tournage de « Rust » alors qu’elles enquêtaient sur une fusillade mortelle survenue lors d’une répétition du film, selon un mandat obtenu par Fox News.

Jeudi dernier, l’acteur Alec Baldwin répétait une scène pour le film de genre western sur le tournage du Nouveau-Mexique lorsqu’il a déchargé une arme à feu, entraînant la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé mais est depuis sorti d’un hôpital.

Mardi, le tribunal d’instance du comté de Santa Fe a publié un mandat détaillant une liste d’inventaire des objets récupérés de l’ensemble au milieu de l’enquête en cours des autorités.

Parmi les articles de la liste figuraient trois revolvers noirs, des « munitions et des boîtes en vrac » et « un sac banane avec des munitions ». Des douilles usagées et une ceinture d’armes ont également été récupérées.

On ne sait toujours pas quel type de projectile a été chargé dans l’arme à feu qui a été déchargée.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée après avoir été touchée par un projectile d’une arme à feu qui a été accidentellement déchargée. (.)

Un précédent mandat a révélé que Baldwin, 63 ans, s’était vu remettre l’arme à feu par un directeur adjoint qui pensait qu’elle était déchargée et a décrit l’arme comme « froide » – le jargon de l’industrie signifiant sans aucune munition. L’arme utilisée par Baldwin était l’une des trois qu’un spécialiste des armes à feu, ou « armurier », avait placées sur un chariot à l’extérieur du bâtiment où se répétait une scène, selon les archives judiciaires.

Baldwin a fait une déclaration sur les réseaux sociaux vendredi à propos de la mort de Hutchins. Il a exprimé ses condoléances à la famille de Hutchins et a qualifié la fusillade d’accident.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a-t-il déclaré vendredi matin sur Twitter.

« Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et J’aimais Halyna », a conclu l’acteur.

Aucune accusation n’a été déposée dans la fusillade de « Rust » mardi soir. Les procureurs et les forces de l’ordre devaient faire le point sur l’enquête mercredi.