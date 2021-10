L’indignation et l’incrédulité face à la mort de la directrice de la photographie de « Rust » Halyna Hutchins, abattue par l’acteur et producteur Alec Baldwin lors de la répétition d’une scène jeudi, font que de nombreux membres de la communauté de production hollywoodienne parlent d’un homme au centre de la tragédie : le premier assistant réalisateur Dave Halls.

Selon un mandat de perquisition déposé par le département du shérif du comté de Santa Fe et obtenu par l’Associated Press, Halls a récupéré l’un des trois pistolets dans un chariot mobile qui avait été préparé par l’armurier de la production, Hannah Gutierrez Reed. Halls aurait déclaré « arme froide », ce qui signifie que l’arme n’était pas chargée, car il la remettait à Baldwin.

Sur un enregistrement de l’appel au 911 passé par la superviseure du scénario Mamie Mitchell, elle se réfère vraisemblablement à Hall lorsqu’on peut l’entendre dire: « le f—AD qui m’a crié dessus au déjeuner, me demandant des révisions ». Sur l’enregistrement, obtenu par l’Albuquerque Journal, elle ajoute : « Il est censé vérifier les armes. Il est responsable de ce qui se passe sur le plateau.

Halls n’a pas répondu à la demande de commentaires du Times.

Vétéran de l’industrie avec des crédits datant du début des années 90, Halls a travaillé sur des films tels que « Bone Tomahawk », « Balls of Fury », « A Prairie Home Companion », « Bad Santa », « The Matrix Reloaded », « A Plan simple » et « Fargo ». Dans une sombre coïncidence, il a travaillé comme premier assistant réalisateur sur la deuxième unité du film de 2000 « The Crow: Salvation », la suite de « The Crow », le film sur lequel Brandon Lee est mort dans un accident d’arme à feu sur le plateau en 1993.

Halls a également été premier assistant réalisateur et a eu un petit rôle à l’écran dans le film de 2019 « Darlin' », pour lequel Hutchins était le directeur de la photographie.

Les tâches du premier assistant réalisateur peuvent inclure la supervision de la sécurité du plateau et le maintien de la production en mouvement et dans les délais.

Le cinéaste Aaron B. Koontz, qui connaissait également Hutchins, a travaillé avec Halls à deux reprises : sur le film de 2020 « The Pale Door » et le film de 2017 « Camera Obscura ».

« Dave est extrêmement efficace et il est très bon pour garder le rythme et se déplacer à la vitesse à laquelle vous devez vous déplacer pour passer vos journées », a déclaré Koontz samedi, soulignant qu’il n’avait aucune connaissance directe de ce qui s’était passé le » Ensemble « rouille ».

« C’était un bon manager de la journée. Ce que tous les AD doivent être.

Les membres de l’équipage de « Rust » qui ont parlé au Times ont déclaré qu’ils étaient perplexes quant à la façon dont Halls aurait pu remettre une arme chargée à Baldwin sans la vérifier soigneusement. Le rôle de l’AD a fait l’objet d’un débat après le tournage, mais certains travailleurs de la production ont déclaré que le protocole sur de nombreux plateaux est que le premier AD vérifie la sécurité de l’arme.

« Vous ne donnez pas à un acteur une arme chargée », a déclaré l’un des membres de l’équipe de « Rust » qui n’était pas autorisé à parler en public.

Les membres de l’équipe ont signalé des tensions sur le plateau. Une demi-douzaine de cadreurs et leurs assistants ont quitté le plateau de tournage de Bonanza Creek Ranch plus tôt dans la journée. Les membres de l’équipe qui ont parlé au Times ont décrit ce qu’ils considéraient comme un impératif pour les producteurs de respecter le calendrier et le budget du tournage de 21 jours. « Chaque jour sur ce plateau, c’était juste go-go-go », a déclaré l’un des membres de l’équipe. « Ils étaient tellement pressés de faire avancer les choses. »

Il y avait trois acteurs armés lors de la répétition de la scène lorsque Hutchins a été tué.

À la suite de la mort en 2014 de l’assistante caméraman Sarah Jones sur le tournage du film « Midnight Rider », l’assistante réalisatrice Hillary Schwartz a été reconnue coupable d’homicide involontaire et d’intrusion criminelle et condamnée à 10 ans de probation.

Dans le cadre de la probation de Schwartz, elle a également reçu une amende de 5 000 $ et a été empêchée de travailler en tant que réalisatrice, assistante réalisatrice, productrice ou tout chef de département en charge de la sécurité de l’équipe.

La rédactrice du Times, Meg James, a contribué à ce rapport.