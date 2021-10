SANTA FE, Nouveau-Mexique —

Alors que les détectives purgeaient un troisième mandat de perquisition sur le tournage du film « Rust » mercredi après-midi, le bureau du shérif du comté de Santa Fe a fourni au Times une mise à jour exclusive sur l’enquête sur la fusillade sur le plateau la semaine dernière qui a laissé un membre d’équipage mort et un autre blessé.

Après que le shérif Adan Mendoza et le procureur du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, se soient adressés aux médias lors de leur première conférence de presse conjointe depuis la fusillade, le porte-parole du bureau du shérif, Juan Rios, a fourni de nouveaux détails au Times sur l’enquête.

Il a répondu à des questions sur des interviews menées par des détectives, l’arme tirée par l’acteur et producteur de « Rust » Alec Baldwin et la balle qu’elle a tirée, et des rumeurs sur le tir à la cible sur le plateau. Voici ce que Rios a déclaré au Times mercredi :

Combien de personnes les enquêteurs ont-ils interrogés à ce jour ?

Mercredi en fin d’après-midi, des détectives du bureau du shérif du comté de Santa Fe avaient interrogé 23 des 100 personnes qui se trouvaient sur le plateau « Rust » au moment de la fusillade, a déclaré Rios.

« Il y a un univers général de témoins que nous examinons en ce moment », a-t-il déclaré. « Nous avons interrogé tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur de l’église, 16 personnes au total qui étaient dans l’église » qui faisait partie de l’emplacement.

Quels acteurs clés ont été interrogés ?

Rios a déclaré que les enquêteurs ont interrogé Baldwin ; David Halls, l’assistant-réalisateur de « Rust » qui aurait remis à Baldwin l’arme qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza ; et Hannah Gutierrez-Reed, l’armurier qui était en charge de l’arme. Rios a refusé de fournir des noms supplémentaires de personnes interrogées.

Que savent les détectives de l’arme que Baldwin a tirée ?

Rios a déclaré que le terme « prop gun », qui a été utilisé dans de nombreux rapports sur la fusillade, peut être trompeur car il s’agit d’un terme de l’industrie cinématographique. Il a dit qu’il est utilisé pour décrire toutes les armes utilisées dans les films, qu’il s’agisse « d’une arme en plastique ou d’une véritable arme à feu qui tire des balles ».

« Cela ne fait pas référence à un accessoire comme les accessoires que vous utilisez, comme les accessoires imaginaires. Il se réfère à la propriété de la production. C’est au sein de l’industrie, comment cela est défini », a déclaré Rios.

«Lorsque nous parlons de l’arme à feu qui, selon le bureau du shérif et ses enquêteurs, a tiré cette balle, il s’agissait d’une véritable arme à feu. C’était une vraie arme à feu qui a tiré une balle.

Interrogé sur les détectives d’armes récupérés sur les lieux, il a déclaré: « Il y avait trois revolvers: un fonctionnait, un était en plastique et un avec une fonctionnalité indéterminée. »

Que savent les enquêteurs de la balle qui a touché Hutchins et Souza ?

Contrairement aux spéculations selon lesquelles le projectile qui a frappé Hutchins et Souza pourrait être un débris ou un blanc, Rios a déclaré que les détectives pensaient que le projectile était une vraie balle.

« C’est un morceau de plomb, c’est une balle », a-t-il déclaré. « L’enveloppe de cette balle ainsi que la balle feront partie de l’expertise médico-légale en cours d’achèvement par le FBI. Pour autant que nous puissions en juger, c’est une vraie balle.

Quel chemin a pris la balle et comment a-t-elle été récupérée par les détectives ?

Rios a déclaré qu’une fois que la balle a quitté le canon de l’arme, elle a traversé le corps de Hutchins et est entrée dans Souza. Les détectives ont récupéré la balle aux urgences où Souza a été soigné pour sa blessure.

« Nous avons récupéré le projectile auprès du personnel médical de l’hôpital car il a été extrait de [Souza’s] corps », a déclaré Rios. « C’est le personnel médical qui a retiré le projectile de son corps et l’a remis aux enquêteurs, et c’est maintenant une preuve. »

Les personnes travaillant sur « Rust » se sont-elles livrées à des tirs à la cible sur ou à proximité du plateau, et étaient-elles des balles réelles dans le pistolet à cette fin ?

Rios a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer ou nier si le bureau du shérif avait rencontré des preuves de tirs à la cible par des membres de la distribution, de l’équipe de production ou de l’équipe de « Rust ».

« Nous examinons cela », a-t-il déclaré, reconnaissant que les détectives étaient au courant des rumeurs de tirs sur cible sur le plateau. « Nous encourageons toute personne ayant des informations sur ce type d’activité en cours à contacter nos enquêteurs afin que nous puissions avoir une conversation avec eux. »

Le bureau du shérif travaille-t-il avec quelqu’un dans l’industrie cinématographique pour enquêter sur la fusillade ?

Lorsqu’on lui a demandé si des consultants ou d’autres acteurs de l’industrie cinématographique étaient impliqués dans l’enquête, Rios a déclaré : « Je pense qu’en ce moment, cela se limite aux détectives qui ont été chargés de l’affaire – ceux qui y travaillent. »