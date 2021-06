Tournament of Champions obtient une nouvelle affiche ⋆ .

in

Avant sa sortie en salles en juillet, une nouvelle affiche a été publiée pour la suite d’horreur psychologique d’Adam Robitel Escape Game : Tournoi des Champions; jetez un oeil ici…

Escape Room: Tournament of Champions est la suite du thriller psychologique à succès qui a terrifié le public du monde entier.

Dans cet épisode, six personnes se retrouvent involontairement enfermées dans une autre série de salles d’évasion, découvrant lentement ce qu’elles ont en commun pour survivre… et découvrant qu’elles ont toutes déjà joué au jeu auparavant.

VOIR AUSSI : Regardez la bande-annonce d’Escape Room : Tournament of Champions

Escape Game : Tournoi des Champions met en vedette Taylor Russell, Logan Miller, Indya Moore, Thomas Cocquerel, Holland Roden, Isabelle Fuhrman et Carlito Olivero.

Escape Room : Tournament of Champions arrive au cinéma le 16 juillet.

Lien source