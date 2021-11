Tournant avec le poids de Sion

Les Pélicans ont disputé 17 matchs (ils n’en ont remporté que trois) au cours de la saison 2021-22, qui s’est déjà écoulée depuis le mois d’ouverture. Et l’équipe de la Nouvelle-Orléans n’a pas encore compté sur Zion Williamson., son leader théorique et l’un des jeunes référents de la NBA. Celui qui est arrivé dans la Ligue comme la recrue avec le plus de battage médiatique depuis LeBron James mais qui jusqu’à présent (deux saisons et un peu) n’a pu disputer que 85 matchs sur 145 possibles.

Une blessure au ménisque a retardé ses débuts de recrue de trois mois, et cette fois, il traîne une fracture au pied qui lui a fait subir une intervention chirurgicale en été, un problème que pour couronner le tout les pélicans ont traité de la pire des manières, avec des informations contradictoires et des demi-vérités (dans le meilleur des cas). Ils essayaient de protéger la vie privée d’un Sion qui n’aime pas faire connaître ses problèmes physiques. Et ils sont tombés dans un obscurantisme rare en NBA. C’est une franchise, c’est un facteur important, terrifié par le départ de Zion. Ses mauvaises relations avec les cabinets d’avocats ont déjà été divulguées à quelques reprises, ainsi que les commentaires de sa famille sur le fait qu’ils aimeraient que Zion joue ailleurs, en particulier sur l’un des grands marchés des États-Unis.Donc, pour satisfaire son grand espoir Young, vice Le président David Griffin et les Pélicans eux-mêmes ont été ébouillantés après avoir assuré au début du camp d’entraînement que Zion, surprise de tous, avait subi une intervention chirurgicale, mais qu’il serait prêt pour le début de la saison régulière.

Sion n’a toujours pas de date de retour sur les pistes. Alors Ses débuts cette saison, celui qui devrait conduire à la prolongation de plusieurs millions de dollars de son contrat de recrue, ne sont pas au rendez-vous.. Au moins cette semaine, on savait que l’attaquant de puissance (27 points avec 61% de tirs la saison dernière) avait commencé, avec l’autorisation médicale, à s’entraîner en tête-à-tête. Il lui reste un bout de chemin jusqu’à ce qu’il soit autorisé à jouer à cinq contre cinq, avec contact et en prélude pour fouler à nouveau les courts. Alors que, Avec le joueur non compétitif, le débat porte sur l’échelle. Zion est un prototype de joueur jamais vu auparavant, avec un volume et un poids inhabituels pour le basket, ce qui rend le risque de problèmes physiques perçu comme beaucoup plus élevé (c’est comme ça dans sa carrière, pour l’instant) mais aussi ce qu’il devient. un joueur spécial, différent de tout le monde et dévastateur près de la jante malgré son grattage de 1,98. Le problème est que Bien qu’officiellement il soit toujours placé à 128 kilos, Jake Fischer (de Bleacher Report et voix très autoritaire) rapproche son poids des 140. Ses apparitions avec l’équipe ont également suscité beaucoup de commentaires car Zion semblait loin de sa condition physique optimale.

Les Pélicans tentent de prendre soin du corps de Sion, qu’ils ont tenté de changer sa façon de marcher lors de sa première saison en NBA, et contre qui ils dénoncent d’emblée la permissivité de l’arbitrage qui fait, de par son volume et sa force, beaucoup permis plus de contacts avec les défenseurs qu’avec n’importe quel joueur majeur de la ligue. Pas seulement cela : selon un rapport d’Andrew Lopez et Brian Windhorst sur ESPN, l’inquiétude concernant le poids et les habitudes de Zion est très réelle dans la franchise : « Ils mettent beaucoup d’énergie dans la santé de Zion. Ils ont beaucoup parlé avec lui, avoir changé de personnel et même changé d’habitudes culinaires pour essayer de vous soutenir”.